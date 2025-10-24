Advertisement

الانظار شاخصة الى الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل في حال تأمّن النصاب، لإستكمال مناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين، التي كانت على جدول أعمال جلسة سابقة فقدت نصابها مع انسحاب بعص الكتل ، مبسبب عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر، المتعلّق بتعديل بند في القانون الانتخابي يتعلق بإقتراع المغتربين، بعد رفض رئيس المجلس النيابي إدراجه، بسبب وجود قانون نافذ يجب إعتماده في الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار 2026z.وكتبت صونيا رزق في" الديار": تشير مصادر كتلة" التنمية والتحرير" التي يرأسها الرئيس برّي لـ" الديار" الى انها متفائلة بتأمين نصاب جلسة الثلاثاء، لمتابعة دراسة مشاريع القوانين التي تعطلّت بسبب فقدان النصاب في الجلسة الماضية، ورأت انّ تعطيل الجلسة المرتقبة سيضرّ بالتشريع، علماً انها مخصّصة له فقط، ونفت ما يردّد عن حصول تسوية تتعلق بقانون الانتخاب قبل ساعات قليلة من إنعقاد الجلسة.وعلى خط " " التي تُعتبر رأس حربة في هذه المواجهة ، يقول عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى : "سنجتمع كتكتل يوم الاثنين المقبل لإتخاذ الموقف النهائي، لذا افضّل عدم إعلان موقفنا منذ اليوم " لأنو بعد بكير" ، فقد تظهر معطيات جديدة من اليوم ولغاية الثلاثاء".لكن ووفق مصادر مسؤولة "قواتية" فالإتجاه سائر نحو المقاطعة، طالما أنّ الرئيس برّي مصرّ على عدم طرح التعديل على قانون الانتخابات خلال الجلسة، وذكّرت المصادر بما أعلنه رئيس الحزب سمير جعجع بأنّ النواب يقرّرون التشريع، وليس رئيس المجلس وحده، وتوقعت ان تكون الجلسة حامية، اذ لا بوادر بإمكان الوصول الى حل حتى الآن.اما كتلة "اللقاء الديموقراطي" التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط فقد تحدث بإسمها لـ" الديار" النائب بلال عبدالله فقال:" طبعاً سنشارك في جلسة الثلاثاء وموقفنا ثابت، ونحن مع تصويت المغتربين لـ 128 نائباً وضد تعطيل الجلسات التشريعية، لاننا مع الحوار حول هذا الموضوع، ولذا سنشارك بفعالية في اللجنة الفرعية المختصة بهذه المسألة، واي تسوية ترضي الطرفين فنحن جاهزون لها، على قاعدة ان يكون للمنتشرين دور في اختيار 128 نائباً".وفي ما يخص نواب "التغيير" الذين تقدموا باقتراح قانون معجّل مكرّر، لتصحيح الخلل في قانون الانتخابات النيابية، والذي أيده 67 نائباً من دون ان يلقوا اي تجاوب، اوضح بإسمهم النائب مارك ضو:" ما زلنا في خضم النقاش للتنسيق والتوافق على موقف مشترك مع المعارضة".وفي الاطار عينه، لفتت مصادر تكتل " القوي" التي تضم نواب " " الى انّ المقاطعة لا تجوز، وذكّرت بالمبادرة التي القاها قبل فترة وجيزة رئيس " " النائب لتنظيم اقتراع المغتربين، اذ إقترح صيغة مزدوجة تسمح لهم بالاختيار بين التصويت لمرشحين في دوائرهم الأصلية، أو انتخاب ممثلين مباشرين عنهم في دائرة خاصة خارج لبنان، معتبرة بأنها تنطلق من تعزيز اسس الشراكة الوطنية، ودفع اللبنانيين المغتربين للمساهمة في صنع القرار السياسي، واملت مصادر تكتل "لبنان القوي" بأن لا تحصل مشادات كلامية ونكايات خلال الجلسة المرتقبة.