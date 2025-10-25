26
لبنان
"التيار" على خط بري - جعجع
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
25-10-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخلت ماكينات إعلامية مؤيدة لـ"
التيار الوطني الحر
" على خط التصادم الكلاميّ بين حزب "
القوات اللبنانية
" وحركة "أمل"، مستغلة المواقف الأخيرة التي أدلى بها رئيس "القوات"
سمير جعجع
عن
رئيس مجلس النواب نبيه بري
بشأن الملف الإنتخابيّ وما تبعه من ردود بين الطرفين.
وتبين أنّ الماكينات المؤيدة لـ "
التيار
" تحاول استغلال الخلاف بين "القوات" وبري وتسييله إعلامياً للإشارة إلى أن
جعجع
يستخدم خطاب التعبئة ضد "أمل" وبري لحشد
القاعدة
الشعبية حول "القوات" وتحديداً قبل الإنتخابات.
مصادر سياسية علّقت بالقول إنّ "الحرب الإعلامية بدأت في ظل الكباش حول تصويت المغتربين، وسنشهد الكثير من الكباش السياسي وسط بروز جهات مختلفة تسعى لاستغلال أي خلاف لمصلحتها".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
التيار الوطني الحر
القوات اللبنانية
التيار الوطني
سمير جعجع
اللبنانية
نبيه بري
القاعدة
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
