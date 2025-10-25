"التيار" على خط بري - جعجع

دخلت ماكينات إعلامية مؤيدة لـ" " على خط التصادم الكلاميّ بين حزب " " وحركة "أمل"، مستغلة المواقف الأخيرة التي أدلى بها رئيس "القوات" عن بشأن الملف الإنتخابيّ وما تبعه من ردود بين الطرفين.

وتبين أنّ الماكينات المؤيدة لـ " " تحاول استغلال الخلاف بين "القوات" وبري وتسييله إعلامياً للإشارة إلى أن يستخدم خطاب التعبئة ضد "أمل" وبري لحشد الشعبية حول "القوات" وتحديداً قبل الإنتخابات.

مصادر سياسية علّقت بالقول إنّ "الحرب الإعلامية بدأت في ظل الكباش حول تصويت المغتربين، وسنشهد الكثير من الكباش السياسي وسط بروز جهات مختلفة تسعى لاستغلال أي خلاف لمصلحتها".



