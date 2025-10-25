Advertisement

لبنان

"التيار" على خط بري - جعجع

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-10-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1433779-638969784701305498.jpg
Doc-P-1433779-638969784701305498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخلت ماكينات إعلامية مؤيدة لـ"التيار الوطني الحر" على خط التصادم الكلاميّ بين حزب "القوات اللبنانية" وحركة "أمل"، مستغلة المواقف الأخيرة التي أدلى بها رئيس "القوات" سمير جعجع عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الملف الإنتخابيّ وما تبعه من ردود بين الطرفين.
Advertisement
 
وتبين أنّ الماكينات المؤيدة لـ "التيار" تحاول استغلال الخلاف بين "القوات" وبري وتسييله إعلامياً للإشارة إلى أن جعجع يستخدم خطاب التعبئة ضد "أمل" وبري لحشد القاعدة الشعبية حول "القوات" وتحديداً قبل الإنتخابات.
 
مصادر سياسية علّقت بالقول إنّ "الحرب الإعلامية بدأت في ظل الكباش حول تصويت المغتربين، وسنشهد الكثير من الكباش السياسي وسط بروز جهات مختلفة تسعى لاستغلال أي خلاف لمصلحتها".


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
lebanon 24
25/10/2025 09:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السجال مستمر.. رسالة جديدة من جعجع إلى بري
lebanon 24
25/10/2025 09:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عن بري ردّاً على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إليّ؟
lebanon 24
25/10/2025 09:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بري يعطّل الانتخابات عبر تجاهل 67 نائباً
lebanon 24
25/10/2025 09:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

سمير جعجع

اللبنانية

نبيه بري

القاعدة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:43 | 2025-10-25
02:30 | 2025-10-25
02:15 | 2025-10-25
02:05 | 2025-10-25
02:00 | 2025-10-25
01:30 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24