إطلاق نار كثيف ليلا في الضاحية الجنوبية.. وهذا ما تبين

سمع إطلاق نار كثيف في منطقة الكفاءات ليلا في الضاحية الجنوبية لم تُعرف أسبابه، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتحدثت المعلومات عن مُداهمة للجيش في المنطقة المذكورة.