26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إطلاق نار كثيف ليلا في الضاحية الجنوبية.. وهذا ما تبين
Lebanon 24
25-10-2025
|
02:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
سمع إطلاق نار كثيف في منطقة الكفاءات ليلا في الضاحية الجنوبية لم تُعرف أسبابه، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
وتحدثت المعلومات عن مُداهمة للجيش في المنطقة المذكورة.
مواضيع ذات صلة
سماع دوي إطلاق نار ليلا في القبة.. وهذا ما تبين
Lebanon 24
سماع دوي إطلاق نار ليلا في القبة.. وهذا ما تبين
25/10/2025 09:50:49
25/10/2025 09:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... دويّ قويّ في الضاحية الجنوبيّة وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
بالصور... دويّ قويّ في الضاحية الجنوبيّة وهذا ما تبيّن
25/10/2025 09:50:49
25/10/2025 09:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على مداخل الضاحية الجنوبيّة (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على مداخل الضاحية الجنوبيّة (التحكم المروري)
25/10/2025 09:50:49
25/10/2025 09:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق كثيف لطائرات مُسيّرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تحليق كثيف لطائرات مُسيّرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية
25/10/2025 09:50:49
25/10/2025 09:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان 24
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
العثور على جثة عاملة إثيوبية في صيدا
Lebanon 24
العثور على جثة عاملة إثيوبية في صيدا
02:43 | 2025-10-25
25/10/2025 02:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
البادل في لبنان.. هكذا تحوّلت إلى أسلوب حياة وقطاع تجاري مزدهر
Lebanon 24
البادل في لبنان.. هكذا تحوّلت إلى أسلوب حياة وقطاع تجاري مزدهر
02:30 | 2025-10-25
25/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعات تطال الضاحية
Lebanon 24
شائعات تطال الضاحية
02:15 | 2025-10-25
25/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سباق بين التصعيد الإسرائيلي والضغوطات الدولية
Lebanon 24
سباق بين التصعيد الإسرائيلي والضغوطات الدولية
02:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" على خط بري - جعجع
Lebanon 24
"التيار" على خط بري - جعجع
01:45 | 2025-10-25
25/10/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:43 | 2025-10-25
العثور على جثة عاملة إثيوبية في صيدا
02:30 | 2025-10-25
البادل في لبنان.. هكذا تحوّلت إلى أسلوب حياة وقطاع تجاري مزدهر
02:15 | 2025-10-25
شائعات تطال الضاحية
02:00 | 2025-10-25
سباق بين التصعيد الإسرائيلي والضغوطات الدولية
01:45 | 2025-10-25
"التيار" على خط بري - جعجع
01:30 | 2025-10-25
حماية سياسية لمخالفات شقيق الوزير
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 09:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 09:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 09:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24