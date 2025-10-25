Advertisement

لبنان

إطلاق نار كثيف ليلا في الضاحية الجنوبية.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
25-10-2025 | 02:05
سمع إطلاق نار كثيف في منطقة الكفاءات ليلا في الضاحية الجنوبية لم تُعرف أسبابه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
وتحدثت المعلومات عن مُداهمة للجيش في المنطقة المذكورة. 
 
