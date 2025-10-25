Advertisement

لبنان

في صيدا.. إحباط عملية احتيال ببيع ذهب مزيّف وتوقيف المشتبه بها بالجرم المشهود

Lebanon 24
25-10-2025 | 05:45
A-
A+

Doc-P-1433853-638969932843720724.jpg
Doc-P-1433853-638969932843720724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الاحتيال على اختلاف أنواعها، بتاريخ 19-10-2025، ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي، أنّ سيّدة في العقد الرابع من العمر أقدمت على بيعه أونصة ذهب سويسريّة تزن نحو /10/ غرامات، لقاء مبلغ /1360/ دولارًا أميركيًّا، ليتبيّن لاحقًا أنّها مصنوعة من النحاس. وقد فرت المشتبه بها حينها إلى جهة مجهولة من دون التمكّن من تحديد هويتها.
Advertisement

بتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب من توقيفها بالجرم المشهود، في أثناء محاولتها بيع /3/ أونصات من الذهب المزيّف لأحد المحالّ في سوق صيدا التجاري، وتبيّن أنّها تُدعى:

– ح. ن. (مواليد عام 1993، لبنانيّة)

وبعد المتابعة، تعرّف المدّعي إليها كونها الشخص ذاته الذي باعه الأونصة المزيّفة في مدينة صور.

تمّ تسليم الموقوفة والمضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة القضاء المختصّ. 
مواضيع ذات صلة
توقيف مروّجي مخدرات بالجرم المشهود في كسروان
lebanon 24
25/10/2025 15:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف مروّجَين للمخدرات في برج حمود
lebanon 24
25/10/2025 15:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات توقف سوريَّين بتهمة ترويج دولارات مزيّفة
lebanon 24
25/10/2025 15:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط معمل وتوقيف شخص بالجرم المشهود... بيان لقوى الأمن يكشف تفاصيل ما حدث في كسروان
lebanon 24
25/10/2025 15:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:43 | 2025-10-25
08:35 | 2025-10-25
08:30 | 2025-10-25
08:06 | 2025-10-25
08:03 | 2025-10-25
07:52 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24