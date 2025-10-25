في صيدا.. إحباط عملية احتيال ببيع ذهب مزيّف وتوقيف المشتبه بها بالجرم المشهود

Advertisement

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة عمليات الاحتيال على اختلاف أنواعها، بتاريخ 19-10-2025، ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة صور في وحدة ، أنّ سيّدة في العقد الرابع من العمر أقدمت على بيعه أونصة ذهب سويسريّة تزن نحو /10/ غرامات، لقاء مبلغ /1360/ دولارًا أميركيًّا، ليتبيّن لاحقًا أنّها مصنوعة من النحاس. وقد فرت المشتبه بها حينها إلى جهة مجهولة من دون التمكّن من تحديد هويتها.بتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب من توقيفها بالجرم المشهود، في أثناء محاولتها بيع /3/ أونصات من المزيّف لأحد المحالّ في سوق التجاري، وتبيّن أنّها تُدعى:– ح. ن. (مواليد عام 1993، لبنانيّة)وبعد المتابعة، تعرّف المدّعي إليها كونها الشخص ذاته الذي باعه الأونصة المزيّفة في مدينة صور.تمّ تسليم الموقوفة والمضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة المختصّ.