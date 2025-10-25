Advertisement

لبنان

"معلومة حاسمة" لـ"مرشحين سابقين"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
25-10-2025
تلقى مرشحون سابقون للانتخابات النيابية عام 2022 معلومات من مصادر دبلوماسية وأخرى سياسية، تفيد بأن استحقاق العام 2026 قائم في موعده ولا تأجيل بتاتاً.
وذكرت المصادر أن الرسائل الحاسمة وصلت، وعلى هذا الأساس قد يستعد مرشحون سابقاً لخوض غمار الانتخابات مُجدداً وبالتالي الانضواء ضمن لوائح تُناسبهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
