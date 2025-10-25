Advertisement

لبنان

غدًا... يُمنع مرور الشاحنات على هذه الطرقات

Lebanon 24
25-10-2025 | 06:33
اعلنت بلدية بلاط –  قرطبون – مستيتا، في بيان عن استكمال تعبيد طريق مستيتا الرئيسية من أمام مفرق كنيسة مار سابا مرورا أمام دير سيدة الحقلة وصولا إلى محول مستيتا.
ويستمر التزفيت غدا الاحد من السادسة صباحاّ حتى الرابعة بعد الظهر. ويمنع مرور الشاحنات خلال هذه الفترة لتسهيل لتحرك المواطنين الذين دعتهم إلى التقيد بإرشادات عناصر الشرطة البلدية المكلفين تحويل السير واستعمال طرقات بديلة لتفادي الاكتظاظ.

وشاكرتهم لالتزامهم بتوجيهات شرطة البلدية في تنظيم السير مع تأكيدها السعي الدائم لرفع مستوى الخدمات العامة وضمان راحتهم وسلامتهم.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24