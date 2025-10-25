غدًا... يُمنع مرور الشاحنات على هذه الطرقات

Advertisement

اعلنت بلدية بلاط – قرطبون – مستيتا، في بيان عن استكمال تعبيد طريق مستيتا الرئيسية من أمام مفرق مرورا أمام الحقلة وصولا إلى محول مستيتا.ويستمر التزفيت غدا الاحد من السادسة صباحاّ حتى الرابعة بعد الظهر. ويمنع مرور الشاحنات خلال هذه الفترة لتسهيل لتحرك المواطنين الذين دعتهم إلى التقيد بإرشادات عناصر الشرطة البلدية المكلفين تحويل السير واستعمال طرقات بديلة لتفادي الاكتظاظ.وشاكرتهم لالتزامهم بتوجيهات شرطة البلدية في تنظيم السير مع تأكيدها السعي الدائم لرفع مستوى وضمان راحتهم وسلامتهم.