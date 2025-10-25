Advertisement

لبنان

بالصورة... هذه هوية المستهدف في "غارة حاروف"

Lebanon 24
25-10-2025 | 06:44
ادّت الغارة الّتي استهدفت سيارة داخل حيّ سكران في بلدة حاروف قرب المدرسة الرسمية في قضاء النبطية إلى استشهاد المواطن زين فتوني ابن بلدة الحلوسية الجنوبية. 
قضاء النبطية

النبطية

حاروف

توني

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24