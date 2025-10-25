الجامعة اللبنانية الثقافية: تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين عبء على لبنان

Advertisement

اعتبر رئيس الثقافية في العالم روجيه هاني أنّ القاضي بالموافقة على مبادرة وزيرة التربية ريما كرامة لتسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين ومن دون أوراق إقامة في المدارس الرسمية، يشكّل عبئاً إضافياً على وعلى القطاع .وقال هاني في بيان إن الجامعة، وإن كانت تؤمن بحق التعليم كقيمة إنسانية سامية، ترى أنّ المدرسة الرسمية تواجه ضائقة مالية وبنيوية خانقة منذ سنوات، ما يهدد استمرارها ويعرّض مئات آلاف الطلاب اللبنانيين لمصير مجهول، وبالتالي "لا يجوز تحميلها أعباء إضافية في ظل هذا الواقع الصعب".ودعت الجامعة الحكومة إلى وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة ملف النزوح السوري، ترتكز على احترام القوانين اللبنانية وسيادة الدولة، والتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة تدريجياً إلى بلدهم، مع حماية المدرسة الرسمية وتمكينها من أداء رسالتها تجاه أبناء الوطن أولاً.وختم البيان مؤكداً أن الجامعة تعبّر عن تضامنها الكامل مع الهيئات التعليمية والأهالي، محذّرة من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى ضرب هوية لبنان ودوره، محمّلة الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات التربوية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذا القرار.