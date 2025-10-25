Advertisement

لبنان

الجامعة اللبنانية الثقافية: تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين عبء على لبنان

Lebanon 24
25-10-2025 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1433885-638969972454262175.png
Doc-P-1433885-638969972454262175.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم روجيه هاني أنّ قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مبادرة وزيرة التربية ريما كرامة لتسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين ومن دون أوراق إقامة في المدارس الرسمية، يشكّل عبئاً إضافياً على لبنان وعلى القطاع التربوي.
Advertisement
وقال هاني في بيان إن الجامعة، وإن كانت تؤمن بحق التعليم كقيمة إنسانية سامية، ترى أنّ المدرسة الرسمية اللبنانية تواجه ضائقة مالية وبنيوية خانقة منذ سنوات، ما يهدد استمرارها ويعرّض مئات آلاف الطلاب اللبنانيين لمصير مجهول، وبالتالي "لا يجوز تحميلها أعباء إضافية في ظل هذا الواقع الصعب".
ودعت الجامعة الحكومة إلى وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة ملف النزوح السوري، ترتكز على احترام القوانين اللبنانية وسيادة الدولة، والتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة النازحين تدريجياً إلى بلدهم، مع حماية المدرسة الرسمية وتمكينها من أداء رسالتها تجاه أبناء الوطن أولاً.
وختم البيان مؤكداً أن الجامعة تعبّر عن تضامنها الكامل مع الهيئات التعليمية والأهالي، محذّرة من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى ضرب هوية لبنان ودوره، محمّلة الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات التربوية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذا القرار.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم يبدأ جولته الأسترالية
lebanon 24
25/10/2025 15:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تنعى أسعد فرنجية
lebanon 24
25/10/2025 15:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التربية: لا رجوع عن مذكرة تسجيل الطلاب السوريين إلا بقرار من مجلس الوزراء
lebanon 24
25/10/2025 15:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى نعمت عون في حوار مع طلاب الإعلام: أنا طالبة الجامعة اللبنانية وأنا مطّلعة على تحديات طلاب هذه الجامعة
lebanon 24
25/10/2025 15:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

قرار مجلس الوزراء

الوكالة الوطنية

جامعة اللبنانية

مجلس الوزراء

رئيس الجامعة

اللبنانية

النازحين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:43 | 2025-10-25
08:35 | 2025-10-25
08:30 | 2025-10-25
08:06 | 2025-10-25
08:03 | 2025-10-25
07:52 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24