لبنان

ريفي يثنس على كلام الرئيسين عون وسلام بشأن طرابلس

Lebanon 24
25-10-2025 | 07:14
أصدر النائب أشرف ريفي بيانًا أثنى فيه على "كلام رئيس الجمهورية حول طرابلس وحقّها بالإهتمام والإنماء"، وقال: "نقدّر أيضاً مبادرة الرئيس نواف سلام لإبداء الحرص على المدينة وأهلها".
وشدد البيان على أن "الدولة اليوم تتحمّل مسؤولياتها وهي تضع خطة جدّية لإنماء طرابلس، المدينة التي قدّمت الكثير ولا تزال تقدم، شأنها شأن كافة أقضية الشمال التي كانت محاصَرة ومعاقبة ومقاصصة من النظام السوري السابق ومن الهيمنة الإيرانية التي تتهاوى".
 
(الوكاة الوطنية)
