ريفي يثنس على كلام الرئيسين عون وسلام بشأن طرابلس

أصدر النائب بيانًا أثنى فيه على "كلام رئيس الجمهورية حول وحقّها بالإهتمام والإنماء"، وقال: "نقدّر أيضاً لإبداء الحرص على المدينة وأهلها".وشدد البيان على أن "الدولة اليوم تتحمّل مسؤولياتها وهي تضع خطة جدّية لإنماء طرابلس، المدينة التي قدّمت الكثير ولا تزال تقدم، شأنها شأن كافة أقضية التي كانت محاصَرة ومعاقبة ومقاصصة من النظام السوري السابق ومن الهيمنة التي تتهاوى".