Advertisement

لبنان

بعد استهداف سيارة في حاروف... بيان من "الصحة"

Lebanon 24
25-10-2025 | 07:24
A-
A+
Doc-P-1433896-638969991776819850.jpg
Doc-P-1433896-638969991776819850.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد غارة عيترون.. بيانٌ من "الصحة"
lebanon 24
25/10/2025 20:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
من "الصحة".. بيانٌ عن غارة زوطر
lebanon 24
25/10/2025 20:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من "الصحة" بشأن الغارة على قلاويه
lebanon 24
25/10/2025 20:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عن غارة زبدين.. بيانٌ من "الصحة"
lebanon 24
25/10/2025 20:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

قضاء النبطية

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

النبطية

حاروف

شهيد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-10-25
12:51 | 2025-10-25
12:42 | 2025-10-25
12:30 | 2025-10-25
11:36 | 2025-10-25
11:28 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24