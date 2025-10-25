Advertisement

لبنان

مطر: الجامعة اللبنانية مصدر فخر ويجب حماية سمعتها الأكاديمية

Lebanon 24
25-10-2025
كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "إكس": "دائمًا كانت الجامعة اللبنانية مصدر اعتزازٍ لنا، لكننا في الآونة الأخيرة شهدنا فضيحتي تلاعبٍ وتزويرٍ في النتائج، في كلية الحقوق أولًا، والآن في كلية الآداب – الفرع الثالث. وهذا ما يفرض علينا، نحن وكل الحريصين على هذا الصرح الوطني وسمعته، أن نناشد معالي وزيرة التربية، ريما كرامي، أن تستلَّ سيفَ المحاسبة والشفافية لضرب كل الظواهر السلبية قبل أن تستشري، ويضيع معها المجد الأكاديمي الذي تراكم طوال عقود".
