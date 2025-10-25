مطر: الجامعة اللبنانية مصدر فخر ويجب حماية سمعتها الأكاديمية

كتب النائب عبر منصة "إكس": "دائمًا كانت مصدر اعتزازٍ لنا، لكننا في الآونة الأخيرة شهدنا فضيحتي تلاعبٍ وتزويرٍ في النتائج، في كلية الحقوق أولًا، والآن في – الفرع الثالث. وهذا ما يفرض علينا، نحن وكل الحريصين على هذا الصرح الوطني وسمعته، أن نناشد معالي وزيرة التربية، ريما كرامي، أن تستلَّ سيفَ المحاسبة والشفافية لضرب كل السلبية قبل أن تستشري، ويضيع معها المجد الأكاديمي الذي تراكم طوال عقود".

Advertisement