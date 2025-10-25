Advertisement

لبنان

جامعة القديس يوسف: انتخابات طلابية بنسبة مشاركة 85%

Lebanon 24
25-10-2025 | 07:36
أعلنت الأمانة العامة في جامعة القديس يوسف في بيروت انتهاء الانتخابات الطلابية للعام الأكاديمي 2025-2026 في بيروت والمناطق، مؤكدة أن العملية جرت في أجواء إيجابية وانعكست في نسبة إقبال مرتفعة بلغت 85.14% بحسب القانون النسبي.
وأوضحت الجامعة أن الاقتراع كان إلكترونيًا، حيث تمكن الطلاب من التصويت من أي مكان دون الحاجة للحضور إلى الحرم الجامعي. وتمت جلسة فرز الأصوات بحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش، والأمينة العامة البروفسورة ندين رياشي حداد، ومديرة دائرة الحياة الطلابية غلوريا عبدو، إضافة إلى أعضاء المكتب الانتخابي ومندوبي اللوائح وفريق الدعم التقني من دائرة المعلوماتية.

كما أكدت الجامعة أن أسماء الفائزين موزعة حسب الكليات والأحرام متاحة في الملف المرفق (PDF) وعلى الموقع الإلكتروني للجامعة، مما يتيح للطلاب متابعة النتائج بكل شفافية ووضوح.
 
(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24