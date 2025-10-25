جامعة القديس يوسف: انتخابات طلابية بنسبة مشاركة 85%

Advertisement

أعلنت في انتهاء الانتخابات الطلابية للعام الأكاديمي 2025-2026 في والمناطق، مؤكدة أن العملية جرت في أجواء إيجابية وانعكست في نسبة إقبال مرتفعة بلغت 85.14% بحسب القانون النسبي.وأوضحت الجامعة أن الاقتراع كان إلكترونيًا، حيث تمكن الطلاب من التصويت من أي مكان دون الحاجة للحضور إلى الجامعي. وتمت جلسة فرز الأصوات بحضور البروفسور سليم دكّاش، والأمينة العامة البروفسورة ، ومديرة دائرة الحياة الطلابية غلوريا عبدو، إضافة إلى أعضاء ومندوبي اللوائح وفريق الدعم التقني من دائرة .كما أكدت الجامعة أن أسماء الفائزين موزعة حسب الكليات والأحرام متاحة في الملف المرفق (PDF) وعلى الموقع الإلكتروني للجامعة، مما يتيح للطلاب متابعة النتائج بكل شفافية ووضوح.