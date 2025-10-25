جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)

Advertisement







وبحسب شقيق الضحية، فقد تم الزواج عبر وساطة "خطّابة"، وكان الهدف توفير حياة مستقرة للفتاة في ، إلا أن الاعتداء وقع لأسباب مجهولة، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات واسعة في أنحاء جسدها. وأوضحت عائلة الضحية المقيمة في أنها ناشدت التدخل بعد انقطاع أخبارها لعدة أشهر، قبل أن تُنقل إلى – الحدث للعلاج، حيث خضعت لمحاولات طبية لإنقاذ حياتها دون جدوى.

ورغم جهود الطاقم الطبي، توفيت حليمة بعد تسعة أيام من المعاناة، فيما لا تزال جثتها محتجزة في المستشفى التي تطالب العائلة بمبلغ تسعة آلاف دولار لتسليمها ونقلها إلى سوريا.وأكدت والدت حليمة أن الزوج القاتل لا يزال حرًا، فيما لم تتلقّ أي تواصل أو دعم من .