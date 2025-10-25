Advertisement

لبنان

جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)

Lebanon 24
25-10-2025 | 07:52
توفيت الشابة السورية حليمة عرفة (21 عامًا) متأثرة بحروق وتشوهات ناتجة عن قيام زوجها اللبناني علي سامي المولى بسكب الزيت المغلي على جسدها.
وأوضحت عائلة الضحية المقيمة في سوريا أنها ناشدت السلطات اللبنانية التدخل بعد انقطاع أخبارها لعدة أشهر، قبل أن تُنقل إلى مستشفى سان جورج – الحدث للعلاج، حيث خضعت لمحاولات طبية لإنقاذ حياتها دون جدوى.


وبحسب شقيق الضحية، فقد تم الزواج عبر وساطة "خطّابة"، وكان الهدف توفير حياة مستقرة للفتاة في لبنان، إلا أن الاعتداء وقع لأسباب مجهولة، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات واسعة في أنحاء جسدها.
 
ورغم جهود الطاقم الطبي، توفيت حليمة بعد تسعة أيام من المعاناة، فيما لا تزال جثتها محتجزة في المستشفى التي تطالب العائلة بمبلغ تسعة آلاف دولار لتسليمها ونقلها إلى سوريا.
 

وأكدت والدت حليمة أن الزوج القاتل لا يزال حرًا، فيما لم تتلقّ أي تواصل أو دعم من السلطات الأمنية اللبنانية.





جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24