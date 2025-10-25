Advertisement

لبنان

التيار الوطني الحر يهنئ الفائزين في انتخابات جامعة القديس يوسف

Lebanon 24
25-10-2025 | 08:03
Doc-P-1433912-638970015672004165.jpg
Doc-P-1433912-638970015672004165.jpg photos 0
أفادت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر" في بيان، بأن "قطاع الشباب في التيار خاض الانتخابات الطلابية في جامعة القدّيس يوسف (USJ) ضمن كليّات الهندسة، العلوم وطب الأسنان وجاءت النتائج لافتة ومشرّفة، إذ حصل التيار وحلفاؤه 18 مقعدا مقابل 21 للوائح المنافسة".
وهنأ الفائزين، وتمنّى لهم التوفيق لما فيه خير الطلاب والجامعة.
