أشغال في "حريصا" لهذا السبب

بدأت السلطات والجهات المعنية تحضيرات مكثفة لاستقبال زيارة قداؤة البابا للبنان، المقرّرة ما بين 30 تشرين الثاني و 2 كانون الأول، على رغم أن البرنامج التفصيلي للفعاليات لم يُعلن بعد.وشملت التحضيرات إجراءات استثنائية لتحسين البنية التحتية، أبرزها إعادة تزفيت طريق بعدما كانت مهملة لسنوات طويلة.وعادةً ما تُهمل هذه الطرق وتتم صيانتها فقط عند زيارات مهمة مثل زيارة البابا، وتهدف هذه الأعمال إلى ضمان سهولة الحركة وأمان الزوار والمواطنين طوال فترة الزيارة.