لبنان

أشغال في "حريصا" لهذا السبب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-10-2025 | 09:01
Doc-P-1433926-638970050106322879.jpg
Doc-P-1433926-638970050106322879.jpg photos 0
بدأت السلطات والجهات المعنية تحضيرات مكثفة لاستقبال زيارة قداؤة البابا لاوون الرابع عشر للبنان، المقرّرة ما بين 30 تشرين الثاني و 2 كانون الأول، على رغم أن البرنامج التفصيلي للفعاليات لم يُعلن بعد.
وشملت التحضيرات إجراءات استثنائية لتحسين البنية التحتية، أبرزها إعادة تزفيت طريق حريصا بعدما كانت مهملة لسنوات طويلة. 

وعادةً ما تُهمل هذه الطرق وتتم صيانتها فقط عند زيارات مهمة مثل زيارة البابا، وتهدف هذه الأعمال إلى ضمان سهولة الحركة وأمان الزوار والمواطنين طوال فترة الزيارة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

"خاص لبنان24"

