عبدالله ناصر: الجاهزية للدفاع عن لبنان والمقاومة مستمرة

استقبل مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في " "، عبد الله ناصر، رئيس وأعضاء مجلس بلدية الطيبة في مكتبه بمدينة صور، بحضور مدير العمل البلدي، للاطلاع على خطة عمل البلدية والجهود المبذولة في خدمة المواطنين.وأشاد ناصر بدور البلديات، لا سيما الحدودية منها، في ظل غياب الدولة عن القيام بواجباتها تجاه الأهالي بعد العدوان الأخير. وأكد أن موقف دفاعي، وأنها جاهزة للدفاع عن وأرضه في أي لحظة، مشدداً على مسؤولية الدولة في متابعة الخروقات اليومية والعمل على انسحاب قوات الاحتلال واستعادة التوازن والالتزام بالاتفاقات الموقعة.كما أشار إلى أن العدو الإسرائيلي لم يحقق أهدافه في لبنان أو غزة أو وسوريا، وأن المعركة مستمرة، مؤكداً صمود المجتمع وقدرته على مواجهة الضغوط بفضل إرادته وتماسكه. ولفت إلى أن تكبدت خسائر على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، وأنها غير قادرة على على وجود المقاومة أو حرمان الشعب اللبناني من حقوقه.وختم ناصر مؤكداً أن المقاومة مستمرة، وأن الإرادة والروح الوطنية والتماسك الشعبي هي الضمان للحفاظ على الأرض والبقاء على صمود الشعب اللبناني، داعياً الجميع إلى التعلم من التاريخ وتقدير تضحيات في الدفاع عن الوطن.