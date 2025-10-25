عبدالله ناصر: الجاهزية للدفاع عن لبنان والمقاومة مستمرة

استقبل مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله
"، عبد الله ناصر، رئيس وأعضاء مجلس بلدية الطيبة في مكتبه بمدينة صور، بحضور مدير العمل البلدي، للاطلاع على خطة عمل البلدية والجهود المبذولة في خدمة المواطنين.
وأشاد ناصر بدور البلديات، لا سيما الحدودية منها، في ظل غياب الدولة عن القيام بواجباتها تجاه الأهالي بعد العدوان الإسرائيلي
الأخير. وأكد أن موقف المقاومة
دفاعي، وأنها جاهزة للدفاع عن لبنان
وأرضه في أي لحظة، مشدداً على مسؤولية الدولة في متابعة الخروقات اليومية والعمل على انسحاب قوات الاحتلال واستعادة التوازن والالتزام بالاتفاقات الموقعة.
كما أشار إلى أن العدو الإسرائيلي لم يحقق أهدافه في لبنان أو غزة أو إيران
وسوريا، وأن المعركة مستمرة، مؤكداً صمود المجتمع وقدرته على مواجهة الضغوط بفضل إرادته وتماسكه. ولفت إلى أن إسرائيل
تكبدت خسائر على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، وأنها غير قادرة على القضاء
على وجود المقاومة أو حرمان الشعب اللبناني من حقوقه.
وختم ناصر مؤكداً أن المقاومة مستمرة، وأن الإرادة والروح الوطنية والتماسك الشعبي هي الضمان للحفاظ على الأرض والبقاء على صمود الشعب اللبناني، داعياً الجميع إلى التعلم من التاريخ وتقدير تضحيات الشهداء
في الدفاع عن الوطن.