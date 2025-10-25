Advertisement

عصابة خطيرة بين صور وبيروت ضحاياها سائقو سيارات الاجرة

Lebanon 24
25-10-2025 | 09:51
وردت شكاوى عدّة إلى أكثر من مخفر عن سلسلة عمليات احتيال تسبّبت بخسائر وبلبلة بين سائقي سيارات الأجرة على الخط الساحلي بين صور وبيروت، وهو أسلوب  متماثل في كل الحالات: يركب شخص يبدو مسافراً ويطلب التوصيل إلى المطار، ثم يسعى لإقناع السائق بضرورة إرسال أو استلام مبلغ مالي لأحد أقاربه بذريعة طارئة. وعندما يعتقد السائق أن عملية التحويل قد تمت، يُطلب منه التوجّه إلى "صبرا" لاستلام النقود أو التأكد من التحويل، وهناك تُستغل "طيبة قلبه"  وينتزاع منه هاتفه أو أمواله، ثم يختفي الفاعل.
في بعض الحوادث، تظهر درّاجات نارية تحاصر السيارة وتُجبر السائق على الخروج أو الانسحاب، مما يزيد من خطورة الموقف.
الضحايا في الغالب هم سائقو التاكسي العائدون إلى منازلهم أو في نوبات عمل ليلية، ويُلاحظ تكرار السيناريو نفسه، ما يدلّ على أن الأمر يتعلّق بعصابة منظّمة وليست بحوادث فردية.
لبنان ٢٤" تواصل مع بعض المعنيين بالسلامة العامة، وعاد بهذه النصائح العامة للسائقين والركّاب:
. تجنّب التعامل مع أي طلبات لتحويل أو استلام أموال أثناء الرحلة.
. لا تسلّم هاتفك أو محفظتك لأي شخص تحت أي ذريعة.
. في حال الشعور بأي تهديد أو ريبة، توجّه إلى أقرب مركز أمني أو مكان عام واتصل فوراً بالجهات المختصة.
. دوّن أوصاف المشتبه بهم ولوحات المركبات وأبلغ القوى الأمنية فوراً.
 
