الجيش: تفجير ذخائر في الشعيتية - صور

صدر عن ـــ البيان الآتي:"بتاريخ 25 / 10 /2025، ما بين الساعة 17.30 والساعة 18.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الشعيتية - صور".