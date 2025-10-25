Advertisement

لبنان

"شجرة الأرز ليست ديكورًا للتسلية".. إجراءات قانونية صارمة بحق هؤلاء!

Lebanon 24
25-10-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1433947-638970101709218963.jpg
Doc-P-1433947-638970101709218963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعادت وزارة الزراعة – مصلحة زراعة عكّار، في إطار جهودها المتواصلة لحماية الرموز الطبيعية والحفاظ على الإرث البيئي في لبنان، تركيب السياج الحديدي حول شجرة الأرز المحميّة، وذلك بعد تعرّضه للتعدّي والإزالة من قِبل بعض الأشخاص بهدف التقاط الصور، في تصرّفٍ وصفته المصلحة بـ"غير المسؤول والمرفوض تمامًا".
Advertisement

وأكدت مصلحة الزراعة في بيانٍ أن "هذا الفعل يُعدّ تعدّيًا مباشرًا على رمز وطني وطبيعي"، مشدّدة على أن "أي انتهاك مماثل في المستقبل سيُواجَه بإجراءات قانونية صارمة بحق الفاعلين، حرصًا على صون المواقع البيئية والمحميات الطبيعية".

ودعت المواطنين والزائرين إلى "احترام المعالم الطبيعية والتعامل معها بوعي ومسؤولية"، معتبرة أن "شجرة الأرز ليست ديكورًا للتسلية أو خلفية لالتقاط الصور، بل هي رمز وطنيّ خالد يجسّد هوية لبنان وعراقته البيئية"، ومؤكدة استمرار وزارة الزراعة في جهودها لحماية الثروة الطبيعية في مختلف المناطق اللبنانية".
 
مواضيع ذات صلة
بتوجيه من وزير الزراعة... تسييج شجرة الأرز في محمية كرم شباط لحمايتها
lebanon 24
25/10/2025 20:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبة صارمة بحق لاعبي الأهلي المصري.. ما السبب؟
lebanon 24
25/10/2025 20:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي يتوعّد روسيا بإجراءات صارمة!
lebanon 24
25/10/2025 20:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل
lebanon 24
25/10/2025 20:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الزراعة

اللبنانية

المستقبل

الثروة

لبنان

ديكو

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-10-25
12:51 | 2025-10-25
12:42 | 2025-10-25
12:30 | 2025-10-25
11:36 | 2025-10-25
11:28 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24