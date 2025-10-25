23
حريق سببه احتكاك كهربائي يدمّر منزلًا مؤلفًا من ثلاثة طوابق
Lebanon 24
25-10-2025
|
10:38
أدى احتكاك كهربائي في منزل المواطن
محمد اسماعيل
شعيب
في ساحة بلدة الشرقية الى اشتعال النيران في طوابقه الثلاثة وأتت على كامل محتوياته.
وعملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على اخماد النيران. (الوكالة الوطنية)
