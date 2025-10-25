Advertisement

لبنان

زحلة تتّحد بالوردي: مسيرة حاشدة لدعم مريضات سرطان الثدي

Lebanon 24
25-10-2025 | 10:48
Doc-P-1433953-638970113089673500.png
Doc-P-1433953-638970113089673500.png photos 0
في مشهد إنساني مؤثر غمر شوارع زحلة، نظّمت مؤسسة النائب ميشال ضاهر الإنسانية، برعاية بلدية زحلة معلقة تعنايل، أكبر مسيرة توعوية لدعم مريضات سرطان الثدي، تحت شعار "صحتِك بتعنينا… افحصي وطمنينا"، وسط مشاركة شعبية لافتة جسّدت روح التضامن والأمل.
حضر الفعالية حشد رسمي وشعبي تقدّمه المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، ورئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة، ورئيسة المؤسسة السيدة مرلين ضاهر، إلى جانب رؤساء بلديات ووفود من الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والمدارس والجامعات والمستشفيات والجمعيات الكشفية والخيرية.

وانطلقت المسيرة في أجواء من الفرح والالتزام الإنساني، حاملةً رسائل دعم وتشجيع للنساء على إجراء الفحوصات الدورية، في ظل تأكيد المنظّمين أن الكشف المبكر يبقى السلاح الأقوى في محاربة المرض.

وفي كلمات ألقيت بالمناسبة، شدّد كل من غزالة وضاهر على أن "نشر الوعي الصحي مسؤولية جماعية تتطلّب استمرار المبادرات الوطنية"، فيما أعربت السيدة مرلين ضاهر عن اعتزازها بزحلة التي أثبتت مجددًا أنها مدينة المبادرات الإنسانية والنبض المتجدد بالعطاء.

وتضمّنت الفعالية محطات طعام ومعارض توعوية أقامتها الجمعيات والمؤسسات التربوية والطبية المشاركة، إضافةً إلى مئات الفحوصات المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ضمن حملة توعوية شاملة.

واختُتمت المسيرة بدعوةٍ إلى تعميم التجربة الزحلية على سائر المناطق اللبنانية، كي تبقى زحلة رمزًا لـ الوعي، والمحبة، والتكاتف الإنساني في وجه المرض.
 
(الوكالة الوطنية)
