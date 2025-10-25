Advertisement

لبنان

مسؤول بارز في "حزب الله": السلاح لن يُسلَّم!

Lebanon 24
25-10-2025 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1433957-638970116257586643.webp
Doc-P-1433957-638970116257586643.webp photos 0
ألقى نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، كلمة خلال الملتقى التضامني بعنوان "تحرير الأسرى في إطار سيرورة مواجهة حرب الإبادة ودعم المقاومة"، مؤكّدًا فيها صمود المقاومة وشرعية تحركها.
وقال قماطي: "نحن صامدون كـ"مقاومة"، ومعتمدون في شرعية مقاومتنا على الواجب الوطني والإنساني، وعلى القانون الدولي الذي يجيز لكل شعب احتلت أرضه "مقاومة الاحتلال"، بغض النظر عن القوانين المحلية".

وأضاف أن "حزب الله التزم بالقرار 1701، بينما لم تلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق، على الرغم من الرعاية الأميركية والفرنسية له"، مؤكّدًا أن هذا القرار لم ينجح في وقف الأعمال العدائية للعدو.

وشدّد قماطي على أن "سلاح حزب الله لن يسلم، لأنه يمثل قوة للوطن وسيادة للبنان"، مضيفًا أن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والضغوط الأميركية والأوروبية لن تؤثر على موقف حزب الله.
المجلس السياسي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب رئيس

الفرنسية

حزب الله

المقاومة

الأوروبي

