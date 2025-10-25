مسؤول بارز في "حزب الله": السلاح لن يُسلَّم!

Advertisement

وقال قماطي: "نحن صامدون كـ"مقاومة"، ومعتمدون في شرعية مقاومتنا على الواجب الوطني والإنساني، وعلى القانون الدولي الذي يجيز لكل شعب احتلت أرضه "مقاومة "، بغض النظر عن القوانين المحلية".وأضاف أن "حزب الله التزم بالقرار 1701، بينما لم تلتزم بهذا الاتفاق، على الرغم من الرعاية الأميركية والفرنسية له"، مؤكّدًا أن هذا القرار لم ينجح في وقف الأعمال العدائية للعدو.وشدّد قماطي على أن "سلاح حزب الله لن يسلم، لأنه يمثل قوة للوطن وسيادة للبنان"، مضيفًا أن الاعتداءات اليومية والضغوط الأميركية والأوروبية لن تؤثر على موقف حزب الله.