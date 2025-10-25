Advertisement

لبنان

فيديو لعملية إسرائيلية في الجنوب.. وبيان إسرائيلي

Lebanon 24
25-10-2025 | 12:12
A-
A+
Doc-P-1433965-638970129945887700.png
Doc-P-1433965-638970129945887700.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن أنّ الجيش استهدف قائدا في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، زاعما أنّه كان يقوم بمحاولات اعادة إعمار بنى تحتية في جنوب لبنان.

وقال أدرعي أنّ المستهدف هو زين العابدين حسين فتوني القيادي في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان لحزب الله.

ونشر أدرعي مقطع فيديو للحظة الاستهداف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في بيان… هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن استهدافات الجنوب (فيديو)
lebanon 24
26/10/2025 07:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
من الجنوب... فيديو جديد لغارات إسرائيلية عنيفة جدّاً
lebanon 24
26/10/2025 07:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. طائرة إسرائيلية تقصف شاحنة (فيديو)
lebanon 24
26/10/2025 07:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. قنبلة إسرائيلية تُشعل حريقاً (فيديو)
lebanon 24
26/10/2025 07:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24

افيخاي ادرعي

زين العابدين

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

العابدين

إسرائيل

الرضوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2025-10-25
00:02 | 2025-10-26
00:08 | 2025-10-26
00:10 | 2025-10-26
00:25 | 2025-10-26
00:24 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24