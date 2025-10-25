فيديو لعملية إسرائيلية في الجنوب.. وبيان إسرائيلي

أعلن المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي عن أنّ الجيش استهدف قائدا في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة التابعة لحزب الله، زاعما أنّه كان يقوم بمحاولات اعادة إعمار بنى تحتية في .



وقال أدرعي أنّ المستهدف هو حسين فتوني القيادي في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان لحزب الله.



ونشر أدرعي مقطع فيديو للحظة الاستهداف.

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي كان يهم بمحاولات اعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة جبشيت في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو زين حسين… pic.twitter.com/vLBUuh6IhG — (@AvichayAdraee) October 25, 2025