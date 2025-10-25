فيديو لعملية إسرائيلية في الجنوب.. وبيان إسرائيلي

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي كان يهم بمحاولات اعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة جبشيت في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو زين العابدين حسين… pic.twitter.com/vLBUuh6IhG
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2025
