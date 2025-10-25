في زحلة.. مسيرة دعم وتوعية لمرضى سرطان الثدي

شهدت أكبر مسيرة دعم وتوعية لمرضى سرطان الثدي، نظّمتها مؤسسة النائب الإنسانية برعاية بلدية - معلّقة تعنايل، تحت شعار "صحتك بتعنينا افحصي وطمنينا".

المسيرة التي جابت شوارع المدينة وسط حضور شعبي حاشد، شكّلت لوحة تضامنية فريدة، شارك فيها المئات من أبناء زحلة وبلدات ، تعبيرًا عن دعمهم للنساء المصابات وتشجيعًا للكشف المبكر الذي يُعتبر السلاح الأقوى في مواجهة المرض.

حضر الفعالية رئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة، والمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، ورئيسة مؤسسة النائب ميشال السيدة مرلين ضاهر، إلى جانب رؤساء بلديات، ووفود من الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والمدارس والجامعات والمستشفيات والجمعيات الكشفية والخيرية والأخويات، إضافةً إلى حشد واسع من المواطنين.

كما كانت كلمات لرئيس بلدية زحلة ورئيسة مؤسسة النائب ميشال ضاهر شدّدت على أنّ الكشف المبكر أهمّ من العلاج، وأنّ نشر الوعي الصحي مسؤولية جماعية تتطلّب استمرار المبادرات الوطنية. كما عبّرت السيدة مرلين ضاهر عن اعتزازها بزحلة وقضائها اللّذين "يُثبتان دائمًا أنّهما مدينة المبادرات الإنسانية"، فيما أكد المهندس سليم غزالة البلدية بدعم كل ما يعزّز صحة الإنسان وكرامته.

وتخلّلت المسيرة محطات طعام ومعارض توعوية أقامتها الجمعيات والمدارس والجامعات والمستشفيات المشاركة، كما تمّ تقديم مئات الفحوصات المجانية للكشف عن سرطان الثدي ضمن الحملة.

واختُتمت الفعالية بدعوةٍ إلى تعميم التجربة الزحلية في سائر المناطق ، لتبقى زحلة نموذجًا في الوعي والتكاتف الإنساني.