جريمة في البقاع.. طعنه في صدره وأرداه قتيلاً!

أقدم المدعو "ق.ق" على طعن الشاب السوري "ج.م." في صدره، داخل سهل سعدنايل في ، ما أدّى إلى مقتل الأخير على الفور.

وذكرت المعلومات أن القاتل فرّ إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل جثة القتيل إلى مستشفى البقاع.





وعلى الفور، طوّقت قوة من الجيش المنطقة وبدأت تنفيذ عمليات دهم لتوقيف الفاعل.