لبنان

جريمة في البقاع.. طعنه في صدره وأرداه قتيلاً!

Lebanon 24
25-10-2025 | 14:59
أقدم المدعو "ق.ق" على طعن الشاب السوري "ج.م." في صدره، داخل سهل سعدنايل في البقاع، ما أدّى إلى مقتل الأخير على الفور.
وذكرت المعلومات أن القاتل فرّ إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل جثة القتيل إلى مستشفى البقاع. 


وعلى الفور، طوّقت قوة من الجيش المنطقة وبدأت تنفيذ عمليات دهم لتوقيف الفاعل.
 
 
وفي المعلومات الأولية، فإنّ الاشكال وقع على خلفية ركوب دراجة نارية.
مستشفى البقا

أردا

