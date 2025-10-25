22
لبنان
خريش يجول في الجرد الأعلى ويلتقي شيخ العقل
Lebanon 24
25-10-2025
|
16:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، في منطقة الجرد الأعلى (قضاء عاليه)، برفقة الوزير السابق النائب أكرم شهيب، استهلها بزيارة مقر اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون، بمنطقة صوفر، حيث كان في استقبالهما
رئيس الاتحاد
فادي غريزي، والشيخ راجح عبد الخالق والشيخ حمزة كوكاش وعدد من رؤساء بلديات المنطقة، إلى جانب رئيس مركز بعقلين الإقليمي في الدفاع المدني ورؤساء المراكز العضوية التابعة له والعناصر من موظفين ومتطوعين.
وتم خلال اللقاء البحث في سبل دعم مراكز الدفاع المدني وتعزيز قدراتها، ولا سيما في مجالات الاستجابة السريعة وحماية الثروة الحرجية في المناطق الجبلية، إضافةً إلى التركيز على تلبية احتياجات المراكز من التجهيزات بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية لخدمة المواطنين وصون أمنهم وسلامتهم.
واستكمالاً للجولة، لبّى خريش دعوة الغداء التي أقامها الشيخ نديم عبد الخالق في دارته، بحضور ممثل
سماحة
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، شقيقه الشيخ كمال أبي المنى.
كذلك، شارك في اللقاء كل من رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي للطائفة الشيخ فادي العطار، ومدير عام النقل المشترك والسكك الحديدية الأستاذ زياد شيا، ورئيس اتحاد بلديات الجرد الأعلى-بحمدون الأستاذ فادي غريزي، وعدد من رؤساء البلديات، ووكيل داخلية الجرد الأعلى في
الحزب التقدمي الاشتراكي
الأستاذ
جنبلاط
غريزي، وممثل مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ حمزة كوكاش، وعدد من المشايخ الأجلاء.
وألقى الشيخ كمال أبي المنى كلمة رحب فيها بالمدير العام للدفاع المدني، معبّراً عن تقديره لجهود الدفاع المدني وتفاني عناصره في أداء رسالتهم الوطنية.
وأكد خريش خلال اللقاء أنّ الدفاع المدني جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، وأن تعزيز التعاون مع السلطات البلدية والمرجعيات الروحية يشكّل ركيزة أساسية في تحقيق تكامل الجهود لحماية الإنسان والبيئة على حد سواء.
وفي ختام جولته، زار خريش دارة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، الذي أثنى على الجهود الحثيثة التي يقودها مدير عام الدفاع المدني منذ توليه مهامه، وعلى الخطوات العملية التي يتخذها لتطوير أداء مراكز الدفاع المدني وتعزيز حضورها في مختلف الأقضية، منوّهاً بالتفاني الذي يظهره العناصر - الموظفون والمتطوعون- في تأدية واجبهم الإنساني والوطني.
أيضاً، أعرب خريش عن اعتزازه بالشراكة المتينة بين الدفاع المدني والبلديات والمرجعيات الروحية في منطقة الجرد الأعلى، والتي تُشكّل نموذجاً يحتذى به في العمل الوطني المشترك لحماية البيئة والثروة الحرجية والمحافظة عليها للأجيال المقبلة.
من جهته
، شكر خريش لشيخ العقل دعمه الدائم ومواقفه المشجعة لرسالة الدفاع المدني، مؤكداً
التزام
المديرية العامة
بمواصلة عملها في مختلف المناطق
اللبنانية
، ترسيخاً لقيم التآزر بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الأهلي.
