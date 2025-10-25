Advertisement

لبنان

خريش يجول في الجرد الأعلى ويلتقي شيخ العقل

Lebanon 24
25-10-2025 | 16:23
A-
A+

Doc-P-1434029-638970287152631115.png
Doc-P-1434029-638970287152631115.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جال المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، في منطقة الجرد الأعلى (قضاء عاليه)، برفقة الوزير السابق النائب أكرم شهيب، استهلها بزيارة مقر اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون، بمنطقة صوفر، حيث كان في استقبالهما رئيس الاتحاد فادي غريزي، والشيخ راجح عبد الخالق والشيخ حمزة كوكاش وعدد من رؤساء بلديات المنطقة، إلى جانب رئيس مركز بعقلين الإقليمي في الدفاع المدني ورؤساء المراكز العضوية التابعة له والعناصر من موظفين ومتطوعين. 
Advertisement
 

وتم خلال اللقاء البحث في سبل دعم مراكز الدفاع المدني وتعزيز قدراتها، ولا سيما في مجالات الاستجابة السريعة وحماية الثروة الحرجية في المناطق الجبلية، إضافةً إلى التركيز على تلبية احتياجات المراكز من التجهيزات بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية لخدمة المواطنين وصون أمنهم وسلامتهم.
 


واستكمالاً للجولة، لبّى خريش دعوة الغداء التي أقامها الشيخ نديم عبد الخالق في دارته، بحضور ممثل سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، شقيقه الشيخ كمال أبي المنى. 
 


كذلك، شارك في اللقاء كل من رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي للطائفة الشيخ فادي العطار، ومدير عام النقل المشترك والسكك الحديدية الأستاذ زياد شيا، ورئيس اتحاد بلديات الجرد الأعلى-بحمدون الأستاذ فادي غريزي، وعدد من رؤساء البلديات، ووكيل داخلية الجرد الأعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ جنبلاط غريزي، وممثل مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ حمزة كوكاش، وعدد من المشايخ الأجلاء. 
 


وألقى الشيخ كمال أبي المنى كلمة رحب فيها بالمدير العام للدفاع المدني، معبّراً عن تقديره لجهود الدفاع المدني وتفاني عناصره في أداء رسالتهم الوطنية. 
 


وأكد خريش خلال اللقاء أنّ الدفاع المدني جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، وأن تعزيز التعاون مع السلطات البلدية والمرجعيات الروحية يشكّل ركيزة أساسية في تحقيق تكامل الجهود لحماية الإنسان والبيئة على حد سواء.


وفي ختام جولته، زار خريش دارة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، الذي أثنى على الجهود الحثيثة التي يقودها مدير عام الدفاع المدني منذ توليه مهامه، وعلى الخطوات العملية التي يتخذها لتطوير أداء مراكز الدفاع المدني وتعزيز حضورها في مختلف الأقضية، منوّهاً بالتفاني الذي يظهره العناصر - الموظفون والمتطوعون- في تأدية واجبهم الإنساني والوطني.
 
 
 
أيضاً، أعرب خريش عن اعتزازه بالشراكة المتينة بين الدفاع المدني والبلديات والمرجعيات الروحية في منطقة الجرد الأعلى، والتي تُشكّل نموذجاً يحتذى به في العمل الوطني المشترك لحماية البيئة والثروة الحرجية والمحافظة عليها للأجيال المقبلة.


من جهته، شكر خريش لشيخ العقل دعمه الدائم ومواقفه المشجعة لرسالة الدفاع المدني، مؤكداً التزام المديرية العامة بمواصلة عملها في مختلف المناطق اللبنانية، ترسيخاً لقيم التآزر بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الأهلي.
مواضيع ذات صلة
جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة
lebanon 24
26/10/2025 07:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل رعى ندوة الشراكة الروحية الوطنية وافتتح مركزا للثقافة الدينية وجال في حاصبيا ومنطقتها
lebanon 24
26/10/2025 07:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى ابو فاعور واتصل بالراعي
lebanon 24
26/10/2025 07:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى الحبتور: نعوّل على المخلصين للنهوض بوطننا
lebanon 24
26/10/2025 07:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

المديرية العامة

المدير العام

رئيس الاتحاد

اللبنانية

من جهته

التزام

جنبلاط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2025-10-25
00:02 | 2025-10-26
00:08 | 2025-10-26
00:10 | 2025-10-26
00:25 | 2025-10-26
00:24 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24