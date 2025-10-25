22
لبنان
"تدقيق في المطار"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-10-2025
|
17:05
عُلم أنَّ القوى الأمنية بدأت عملية تدقيق بهويات مواطنين يحضرون الى داخل
مطار رفيق الحريري
الدوليّ وتحديداً الو قاعة الوصول، وذلك في إطار الاجراءات الأمنية الاحترازية.
وذكرت المعلومات أنَّ عملية التدقيق تشمل بشكلٍ خاص أشخاصاً يتجمهرون ضمن مجموعات صغيرة داخل حرم
المطار
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
