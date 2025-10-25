Advertisement

لبنان

اعتداء جديد.. غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في القليلة

Lebanon 24
25-10-2025 | 17:51
A-
A+
Doc-P-1434052-638970332341368267.jfif
Doc-P-1434052-638970332341368267.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء السبت، دراجة ناريّة في بلدة القليلة في جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
وذكرت المعلومات أنّ الغارة حصلت بالقرب من النادي الحسيني في البلدة.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إستهداف دراجة ناريّة... واستشهاد شخص
lebanon 24
26/10/2025 07:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط شهيد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة عين قانا
lebanon 24
26/10/2025 07:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
على طريق عيتيت عين بعال .. مسيّرة اسرائيلية تستهدف دراجة نارية وسقوط شهيد (فيديو)
lebanon 24
26/10/2025 07:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية جديدة تستهدف جرد قوسايا
lebanon 24
26/10/2025 07:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24

نادي الحسيني

جنوب لبنان

إسرائيل

الحسيني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2025-10-25
00:02 | 2025-10-26
00:08 | 2025-10-26
00:10 | 2025-10-26
00:25 | 2025-10-26
00:24 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24