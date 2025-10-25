Advertisement

لبنان

أورتاغوس في لبنان قريباً

Lebanon 24
25-10-2025 | 17:05
A-
A+
Doc-P-1434057-638970304418501906.webp
Doc-P-1434057-638970304418501906.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة الـ"mtv"، أن المبعوثة الأميركية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس ستزور بيروت من الإثنين إلى الأربعاء.
Advertisement
 
 
يُشار إلى أن أورتاغوس تزور إسرائيل حالياً، حيث ستعقد لقاءات مع مسؤولين هناك.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
زيارة أورتاغوس لبيروت قريبا ستكون ذات طابع أمني فقط (الحدث)
lebanon 24
26/10/2025 07:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أورتاغوس تزور بيروت قريبا برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية (الحدث)
lebanon 24
26/10/2025 07:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تحضيرات لزيارة وزارية سورية إلى لبنان قريبا وتشكيل لجنتين مختصتين
lebanon 24
26/10/2025 07:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟
lebanon 24
26/10/2025 07:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

قناة ال

مورغان

بيروت

mtv

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2025-10-25
00:02 | 2025-10-26
00:08 | 2025-10-26
00:10 | 2025-10-26
00:25 | 2025-10-26
00:24 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24