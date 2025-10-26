في الجنوب.. مُسيّرة إسرائيلية تستهدفُ "حفارة"

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، فجر الأحد، حفارة في بلدة بليدا - ، وذلك بواسطة صاروخٍ موجه.

وأسفرت الغارة عن تضرر الحفارة وتعطلها بشكل كُلي، فيما لم يُسجل وقوع إصابات بشرية.