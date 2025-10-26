27
في الجنوب.. مُسيّرة إسرائيلية تستهدفُ "حفارة"
Lebanon 24
26-10-2025
|
01:03
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، فجر الأحد، حفارة في بلدة بليدا -
جنوب لبنان
، وذلك بواسطة صاروخٍ موجه.
وأسفرت الغارة عن تضرر الحفارة وتعطلها بشكل كُلي، فيما لم يُسجل وقوع إصابات بشرية.
