Advertisement

لبنان

نائبان كسروانيان حسما تحالفهما

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-10-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1434094-638970639334805684.jpg
Doc-P-1434094-638970639334805684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلِم أنّ نائبَين كسروانيّين حسما الأمر لجهة التحالف في الإنتخابات النيابية المقبلة وهما يتّجهان نحو تشكيل لائحة في وقتٍ مُبكر لإطلاق الحملة الإنتخابية.
Advertisement
 

كذلك، عُلم من أوساط إنتخابيّة أنّ شخصيّة، ضمن الدائرة الضيّقة للنائب نعمة افرام، تتحضّر جدّياً لخوض الإستحقاق النيابي عن أحد المقاعد المارونية في دائرة الشمال الثالثة، في وقت تستمرّ الإتّصالات باتّجاه حسم صورة التحالفات في الدائرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
نائب شمالي يحسم خياراته: قد اكون على هذه اللائحة
lebanon 24
26/10/2025 11:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي السابق: قمة الدوحة أظهرت نشأة تحالف إقليمي ضد إسرائيل بدلا من تحالف ضد إيران
lebanon 24
26/10/2025 11:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال دويهي: بعد إتصالات مع الكتل النيابية وتقييم الأرقام قررنا في "تحالف التغيير" عدم خوض انتخابات أمانة سر المجلس (الجديد)
lebanon 24
26/10/2025 11:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري لا يريد مواجهة مع السعودية وحديث عن تحالف ثلاثي في بيروت
lebanon 24
26/10/2025 11:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نعمة افرام

المارونية

الماروني

كسروانيا

كسرواني

ماروني

الشمال

فرام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2025-10-26
05:42 | 2025-10-26
05:41 | 2025-10-26
05:36 | 2025-10-26
05:32 | 2025-10-26
05:30 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24