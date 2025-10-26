نائبان كسروانيان حسما تحالفهما

عُلِم أنّ نائبَين كسروانيّين حسما الأمر لجهة التحالف في الإنتخابات النيابية المقبلة وهما يتّجهان نحو تشكيل لائحة في وقتٍ مُبكر لإطلاق الحملة الإنتخابية.

