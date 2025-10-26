Advertisement

لبنان

منصات إعلامية نحو الإقفال

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-10-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1434095-638970641143437297.jpg
Doc-P-1434095-638970641143437297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار مصدرٌ إعلاميٌّ رسميٌّ إلى أنّه، وبناءً على تقارير عديدة وصلت إلى أحد المقرّات الرئيسيّة، تبيّن وجود تفلّت في عدد من المنصّات الإعلاميّة المرئيّة، لا سيّما لجهة استقبالها عدداً كبيراً من الشتّامين، وكون هوائها متفلّتًا، كما أنّها تفتقر إلى التراخيص القانونيّة من الوزارات المعنيّة ومجلس الوزراء، بعدما باتت تُعدّ محطّات تلفزيونيّة بكل ما للكلمة من معنى، وذات طابع إخباري بامتياز، وهو أمر يحتاج إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء.
Advertisement
 

ولفت المصدر إلى أنّ كل منصّة من هذه المنصّات لا تمتلك أي مسوّغ قانوني سيتمّ درس وضعها، وربّما إقفالها، خصوصاً تلك التي تمارس الابتزاز بشكل دائم وتلحق الضرر بالسياسة الاقتصاديّة والسياحيّة في لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
منصات إعلامية إسرائيلية: فقدان الاتصال بأربعة جنود في غزة والجيش يبحث عنهم
lebanon 24
26/10/2025 11:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي سيتم نشر القوائم الرسمية عبر منصات المكتب
lebanon 24
26/10/2025 11:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلام اسرائيلي: سلاح الجو قصف حتى الآن نحو 20 هدفًا في قطاع غزة ورفح ودير البلح
lebanon 24
26/10/2025 11:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط: لتكن المناطق الاقتصادية الخاصة منصّات انفتاح على الاقتصاد العالمي
lebanon 24
26/10/2025 11:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مجلس الوزراء

الرئيسي

الترا

المعن

باري

مارس

زارا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2025-10-26
05:42 | 2025-10-26
05:41 | 2025-10-26
05:36 | 2025-10-26
05:32 | 2025-10-26
05:30 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24