لبنان

في كسروان.. وزارة الزراعة تصادر 3 أطنان فحم وأربع آليات

Lebanon 24
26-10-2025 | 02:55
نفّذت وزارة الزراعة - مركز أحراج وصيد جونية، بالتعاون مع سرية جونية في قوى الأمن الداخلي، عملية ميدانية نوعية في منطقة وعرة بين العُبرة وقرقريا في قضاء كسروان، أسفرت عن مصادرة أربع آليات وحوالي ثلاثة أطنان من الفحم الناتج عن أعمال تفحيم غير شرعية.
وأوضحت الوزارة أن المخالفين كانوا ينقلون الفحم من قعر الوادي باستخدام سلك فولاذي معلق في الهواء، لرفعه إلى أعالي الجبل وتحميله على الآليات، في أسلوب صعب الرصد نظراً لتضاريس المنطقة الوعرة.

وأكدت الوزارة أن مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية هي الجهة المخوّلة قانونياً إصدار تراخيص التشحيل والتفحيم، وشددت على استمرار تطبيق القوانين بحزم لحماية الغابات، داعية المواطنين إلى الحصول على التراخيص اللازمة قبل أي نشاط داخل الأحراج، تحت طائلة العقوبات القانونية.

وتأتي هذه العملية ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى صون الثروة الحرجية اللبنانية ومنع استنزافها، حفاظاً على التوازن البيئي والموارد الطبيعية التي تُعدّ ركائز أساسية للتنمية المستدامة في لبنان.
