في كسروان.. وزارة الزراعة تصادر 3 أطنان فحم وأربع آليات

نفّذت - مركز أحراج وصيد ، بالتعاون مع سرية جونية في ، عملية ميدانية نوعية في منطقة وعرة بين العُبرة وقرقريا في قضاء كسروان، أسفرت عن مصادرة أربع آليات وحوالي ثلاثة أطنان من الفحم الناتج عن أعمال تفحيم غير شرعية.وأوضحت الوزارة أن المخالفين كانوا ينقلون الفحم من قعر الوادي باستخدام سلك فولاذي معلق في الهواء، لرفعه إلى أعالي الجبل وتحميله على الآليات، في أسلوب صعب الرصد نظراً لتضاريس المنطقة الوعرة.وأكدت الوزارة أن الريفية والثروات الطبيعية هي الجهة المخوّلة قانونياً إصدار تراخيص التشحيل والتفحيم، وشددت على استمرار تطبيق القوانين بحزم لحماية الغابات، داعية المواطنين إلى الحصول على التراخيص اللازمة قبل أي نشاط داخل الأحراج، تحت طائلة القانونية.وتأتي هذه العملية ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى صون الحرجية ومنع استنزافها، حفاظاً على التوازن البيئي والموارد الطبيعية التي تُعدّ ركائز أساسية للتنمية المستدامة في .