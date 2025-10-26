عن حفريات عقار موقع الباشورة 740.. بيانٌ من "الثقافة"

أعلنت للآثار في بيان، أنَّ "الحفريات الأثرية المكتشفة في موقع الباشورة في العقار 740، بدأت العام 2014 وأسفرت عن إكتشاف معالم أثرية تعود الى الفترة الرومانية، وقد تابعت أدق التفاصيل المتعلقة بالحفر والمكتشفات".

Advertisement

وذكرت الوزارة أنه "في العام 2018، أصدر قراراً قضى بحماية المعالم الأثرية ودمجها ضمن المشروع المنوي تنفيذه، ولكن نظراً للظروف الطارئة التي أصابت توقفت كافة الأعمال منذ ذلك الوقت".

وتابعت: "حالياً، تقدم اصحاب العلاقة بطلب لإقامة موقف للسيارات في المساحة الخالية من المعالم ألاثرية. وعليه تمت الموافقة لهم بإقامة هذا الموقف الموقت شرط التقيد بشروط للاثار حيث تشرف هذه المديرية العامة على ادق التفاصيل لاسيما ترميم المعالم الجنائزية إضافة الى السياج المنوي إقامته لحماية المعالم. ⁠إضافةً إلى ذلك، كلّفت المديرية العامة للآثار فريقًا مختصًا بالتواجد في الموقع أثناء تنفيذ الأعمال، لمتابعة سير الأشغال وضمان الحفاظ على المكتشفات الأثرية".