لبنان

عن حفريات عقار موقع الباشورة 740.. بيانٌ من "الثقافة"

Lebanon 24
26-10-2025 | 03:24
أعلنت وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار في بيان، أنَّ "الحفريات الأثرية المكتشفة في موقع الباشورة في العقار 740، بدأت العام 2014 وأسفرت عن إكتشاف معالم أثرية تعود الى الفترة الرومانية، وقد تابعت المديرية العامة للآثار أدق التفاصيل المتعلقة بالحفر والمكتشفات".
وذكرت الوزارة أنه "في العام 2018، أصدر وزير الثقافة قراراً قضى بحماية المعالم الأثرية ودمجها ضمن المشروع المنوي تنفيذه، ولكن نظراً للظروف الطارئة التي أصابت لبنان توقفت كافة الأعمال منذ ذلك الوقت".
 
 
وتابعت: "حالياً، تقدم اصحاب العلاقة بطلب لإقامة موقف للسيارات في المساحة الخالية من المعالم ألاثرية. وعليه تمت الموافقة لهم بإقامة هذا الموقف الموقت شرط التقيد بشروط المديرية العامة للاثار حيث تشرف هذه المديرية العامة على ادق التفاصيل لاسيما ترميم المعالم الجنائزية إضافة الى السياج المنوي إقامته لحماية المعالم. ⁠إضافةً إلى ذلك، كلّفت المديرية العامة للآثار فريقًا مختصًا بالتواجد في الموقع أثناء تنفيذ الأعمال، لمتابعة سير الأشغال وضمان الحفاظ على المكتشفات الأثرية".


⁠وأكدت وزارة الثقافة - المديرية العامة للاثار، أنها "تسعى دائماً للحفاظ على المعالم الاثرية وصونها وحمايتها وإبرازها".
