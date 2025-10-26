Advertisement

لبنان

"حزب الله" يشيع الشهيد عباس حسن كركي في حاروف

Lebanon 24
26-10-2025 | 03:45
شيّع "حزب الله" وأهالي بلدة حاروف شهيده عباس حسن كركي (أبو جهاد) الذي ارتقى إثر استهدافه من قِبل غارة إسرائيلية معادية.
وانطلق موكب التشييع من مدخل البلدة بعد أن أُقيمت مراسم تكريمية مهيبة للشهيد حيث أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة وشارك في التشييع شخصيات وفاعليات إلى جانب علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.
 


وبعد الصلاة على جثمان كركي، جاب النعش الشارع الرئيسي للبلدة تتقدمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة المهدي وحملة الأكاليل والرايات وسط الهتافات الحسينية والمندّدة بالعدوان الإسرائيلي والأمريكي والمؤكدة على مواصلة درب المقاومة حتى النصر.
 
 

وعند جبانة البلدة، ووري الشهيد في الثرى الى جانب من سبقه من الشهداء.
 
 
 
