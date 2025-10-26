27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" يشيع الشهيد عباس حسن كركي في حاروف
Lebanon 24
26-10-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شيّع "
حزب الله
" وأهالي بلدة حاروف شهيده عباس حسن كركي (أبو جهاد) الذي ارتقى إثر استهدافه من قِبل غارة إسرائيلية معادية.
Advertisement
وانطلق موكب التشييع من مدخل البلدة بعد أن أُقيمت مراسم تكريمية مهيبة للشهيد حيث أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة وشارك في التشييع شخصيات وفاعليات إلى جانب علماء دين وعوائل
الشهداء
وحشد من الأهالي.
وبعد الصلاة على جثمان كركي، جاب النعش الشارع
الرئيسي
للبلدة تتقدمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة المهدي وحملة الأكاليل والرايات وسط الهتافات الحسينية والمندّدة
بالعدوان
الإسرائيلي
والأمريكي والمؤكدة على مواصلة درب
المقاومة
حتى النصر.
وعند جبانة البلدة، ووري الشهيد في الثرى الى جانب من سبقه من الشهداء.
مواضيع ذات صلة
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
Lebanon 24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
26/10/2025 11:55:02
26/10/2025 11:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تشييع المراقب الجمركي الشهيد علي الرضا مصطفى الحاج حسن
Lebanon 24
تشييع المراقب الجمركي الشهيد علي الرضا مصطفى الحاج حسن
26/10/2025 11:55:02
26/10/2025 11:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء مراسم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله
Lebanon 24
بدء مراسم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله
26/10/2025 11:55:02
26/10/2025 11:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية تلقي قنبلة على احد البيوت اثناء تشييع شهيد في كفركلا
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية تلقي قنبلة على احد البيوت اثناء تشييع شهيد في كفركلا
26/10/2025 11:55:02
26/10/2025 11:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
المقاومة
بالعدوان
إسرائيل
الحسيني
الشهداء
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
Lebanon 24
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
05:47 | 2025-10-26
26/10/2025 05:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
05:42 | 2025-10-26
26/10/2025 05:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
Lebanon 24
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
05:41 | 2025-10-26
26/10/2025 05:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
Lebanon 24
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
05:36 | 2025-10-26
26/10/2025 05:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
Lebanon 24
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
05:32 | 2025-10-26
26/10/2025 05:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:42 | 2025-10-25
25/10/2025 03:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:47 | 2025-10-26
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
05:42 | 2025-10-26
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
05:41 | 2025-10-26
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
05:36 | 2025-10-26
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
05:32 | 2025-10-26
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
05:30 | 2025-10-26
وسيلة نقل غير مألوفة.. قريباً يُمكنكم التنقل جواً في لبنان! (فيديو وصور)
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 11:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 11:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 11:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24