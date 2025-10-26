"حزب الله" يشيع الشهيد عباس حسن كركي في حاروف

شيّع " " وأهالي بلدة حاروف شهيده عباس حسن كركي (أبو جهاد) الذي ارتقى إثر استهدافه من قِبل غارة إسرائيلية معادية.

Advertisement





وانطلق موكب التشييع من مدخل البلدة بعد أن أُقيمت مراسم تكريمية مهيبة للشهيد حيث أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة وشارك في التشييع شخصيات وفاعليات إلى جانب علماء دين وعوائل وحشد من الأهالي.





وبعد الصلاة على جثمان كركي، جاب النعش الشارع للبلدة تتقدمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة المهدي وحملة الأكاليل والرايات وسط الهتافات الحسينية والمندّدة والأمريكي والمؤكدة على مواصلة درب حتى النصر.