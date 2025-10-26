27
لبنان
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
Lebanon 24
26-10-2025
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"
النائب محمد رعد
أن "اعتداءات
إسرائيل
على
لبنان
سببها طمعها ومشروعها التوسعي لإخضاع بلدنا"، وأضاف: "من يطالب بنزع ذرائع
المقاومة
إما يجهل طبيعة العدوان أو يراهن خطأً على وقوف أصدقاء دوليين لحماية لبنان بعد التنازل".
وفي كلمة له من مدينة
النبطية
، شدد رعد على أن "مفتاح أمن واستقرار لبنان ليس في تلبية شروط العدو بل في ردعه وإجباره على تنفيذ التزاماته والوقف الفعلي لاعتداءاته"، مشيراً إلى "ضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة أطماع إسرائيل والابتعاد عن سياسات إضعاف
الجبهة
الداخلية".
وأوضح أن "من مصلحة البلاد أيضاً عدم الربط بين إعادة إعمار البيوت ومعاملات المواطنين وأي ضغوط خارجية، وأنه من غير المقبول تأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها الدستوري، لأن هذا مطلب دستوري ورئاسي ووزاري"، مؤكداً أنه "لدى العدو مصلحة في تأجيل الانتخابات لأسباب ليست خافية".
