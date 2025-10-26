27
لبنان
طالب يحذر من "تعريض الوحدة الداخلية للخطر": لتحصين مواقع الطوائف والمكونات اللبنانية
Lebanon 24
26-10-2025
|
04:56
رأى المفتي
الشيخ أحمد
طالب بأن "تعريض الوحدة الداخلية للخطر والذهاب الى الأخير في تأجيج الانقسامات الداخلية عبر السير في ملفات خلافية وإظهار البلد في حالة من الضعف والوهن أمام العدو في هذه الأوقات، هو أخطر من كل ما يواجهه اللبنانيون في هذه الأيام بما في ذلك الاعتداءات
الإسرائيلية
نفسها".
وحذّر من أن "العدو يفهم مما يجري في
لبنان
بأنها محاكاة لعدوانه وملاقاة له في منتصف الطريق ولذلك فهو يعمل على تصعيد اعتداءاته للضغط سياسياً ونفسياً على اللبنانيين والدولة
اللبنانية
مستفيداً من مشهد الانقسام الداخلي الذي يكّرسه البعض بطريقة مقصودة او غير مدروسة".
ورأى أن "للإعلام اللبناني رسالة كبرى ينبغي ألا تغيب أهدافها عن وسائل الاعلام كلها في ابراز وحدة اللبنانيين ومنع كل محاولات التهويل النفسي عليهم او تبّني وجهة نظر العدو وحملاته الدعائية ضد لبنان ما قد يُجّرد الوطن من سلاح الوحدة والمتانة الداخلية ويسهم في تغليب منطقه ومخططاته وهو ما يخالف أبسط مقومات الوحدة وروح القوانين والدستور".
واعتبر أن "البلد محكوم بالوحدة موقفاً ومساراً بصرف النظر عن المعاناة والمآسي والتهديدات التي نعيشها"، مؤكداً أنّ "العمل ينبغي أن يترّكز على تحصين مواقع الطوائف والمكوّنات اللبنانية كلها في مسار هذه الوحدة على كل المستويات السياسية والتشريعية بدلاً من العمل لاستفراد مكوّن هنا أو مكوّن هناك".
