طالب يحذر من "تعريض الوحدة الداخلية للخطر": لتحصين مواقع الطوائف والمكونات اللبنانية

رأى المفتي طالب بأن "تعريض الوحدة الداخلية للخطر والذهاب الى الأخير في تأجيج الانقسامات الداخلية عبر السير في ملفات خلافية وإظهار البلد في حالة من الضعف والوهن أمام العدو في هذه الأوقات، هو أخطر من كل ما يواجهه اللبنانيون في هذه الأيام بما في ذلك الاعتداءات نفسها".

وحذّر من أن "العدو يفهم مما يجري في بأنها محاكاة لعدوانه وملاقاة له في منتصف الطريق ولذلك فهو يعمل على تصعيد اعتداءاته للضغط سياسياً ونفسياً على اللبنانيين والدولة مستفيداً من مشهد الانقسام الداخلي الذي يكّرسه البعض بطريقة مقصودة او غير مدروسة".





ورأى أن "للإعلام اللبناني رسالة كبرى ينبغي ألا تغيب أهدافها عن وسائل الاعلام كلها في ابراز وحدة اللبنانيين ومنع كل محاولات التهويل النفسي عليهم او تبّني وجهة نظر العدو وحملاته الدعائية ضد لبنان ما قد يُجّرد الوطن من سلاح الوحدة والمتانة الداخلية ويسهم في تغليب منطقه ومخططاته وهو ما يخالف أبسط مقومات الوحدة وروح القوانين والدستور".