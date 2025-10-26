Advertisement

لبنان

الحاج حسن: العدو يستبيح سيادة لبنان والدولة ما زالت غير جدية لردع العدوان

Lebanon 24
26-10-2025 | 05:19
رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن "العدو الاسرائيلي يريد لبنان بلا قوة، وأخذ بلدنا الى التطبيع"، وأضاف: "هذا العدو لا أمان له، والدليل على ذلك أن سوريا لا يوجد فيها مقاومة، واسرائيل تعتدي عليها كل يوم وتنتهك سيادتها كل يوم، كما أن إسرائيل تتدخل في شؤون الداخل السوري في كل تفاصيله".
وذكر الحاج حسن أنّ "سيادة لبنان مستباحة من قبل العدو الإسرائيلي"، معتبراً أنَّ "الدولة اللبنانية ما زالت غير جدية لردع العدوان".


وخلال لقاء سياسي في بلدة سرعين التحتا، قال الحاج حسن: "إن جزءاً من المعركة هي الانتخابات النيابية القادمة، فهم يحاولون تعديل القانون الانتخابي، ولكننا نصر على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون النافذ من دون تعديل، وعلينا أن نعمل في هذه الانتخابات بكل جدية".

 

وختم الحاج حسن: "أجبرت إسرائيل على أن توقف العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لان التوازن في الحرب حصل، مما اجبر الإسرائيلي على وقف اطلاق النار، والمرحلة الراهنة هي مرحلة ثبات وصمود وبناء".
