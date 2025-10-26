الحاج حسن: العدو يستبيح سيادة لبنان والدولة ما زالت غير جدية لردع العدوان

رأى رئيس "تكتل الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن "العدو الاسرائيلي يريد بلا قوة، وأخذ بلدنا الى التطبيع"، وأضاف: "هذا العدو لا أمان له، والدليل على ذلك أن لا يوجد فيها مقاومة، واسرائيل تعتدي عليها كل يوم وتنتهك سيادتها كل يوم، كما أن تتدخل في شؤون الداخل السوري في كل تفاصيله".

Advertisement