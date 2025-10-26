الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا

جالت الرابطة برئاسة مارون الحلو في ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻌﻠﺑك ودﯾر اﻷﺣﻣر وﺑرﻗﺎ، بتنظيم من لجنة المناطق في الرابطة برئاسة يوسف العمار.

وبدأت الجولة التي شارك فيها التنفيذي وأعضاء اللجنة من مار جرجس في حوش بردى، بحضور الكهنة ورئيس البلدية الياس أبو خليل والمختار. وانتقل الوفد إلى دورس حيث اطلع على سبل المساعدة في تأمين الحاجات في لقاءين مع العميد عبده نجيم وشوقي نجيم.





وكانت محطة في انطش للموارنة للاطلاع على الحاجات وواقع المنطقة، ثم في دير الأحمر حيث عقد لقاء مع راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران حنا رحمة، بحضور النائب أنطوان حبشي قبل الانضمام إلى الاجتماع الشهري لكهنة الابرشية في سيدة البرج.





وكانت كلمتان لرحمة والحلو شددتا على التمسك بالأرض ومفهوم الدولة ودعم الخطوات والقرارات المتخذة على هذا الصعيد لتأمين التعافي والازدهار والاستقرار، والعمل على الاسهام في معالجة احتياجات اللبنانيين في مناطق بعبلك ودير الأحمر لتأمين العيش لهم.