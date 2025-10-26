23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
Lebanon 24
26-10-2025
|
05:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
جالت الرابطة
المارونية
برئاسة مارون الحلو في ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻌﻠﺑك ودﯾر اﻷﺣﻣر وﺑرﻗﺎ، بتنظيم من لجنة المناطق في الرابطة برئاسة يوسف العمار.
Advertisement
وبدأت الجولة التي شارك فيها
أعضاء المجلس
التنفيذي وأعضاء اللجنة من
كنيسة
مار جرجس في حوش بردى، بحضور الكهنة ورئيس البلدية الياس أبو خليل والمختار. وانتقل الوفد إلى دورس حيث اطلع على سبل المساعدة في تأمين الحاجات في لقاءين مع العميد عبده نجيم وشوقي نجيم.
وكانت محطة في انطش
بعلبك
للموارنة للاطلاع على الحاجات وواقع المنطقة، ثم في دير الأحمر حيث عقد لقاء مع راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران حنا رحمة، بحضور النائب أنطوان حبشي قبل الانضمام إلى الاجتماع الشهري لكهنة الابرشية في سيدة البرج.
وكانت كلمتان لرحمة والحلو شددتا على التمسك بالأرض ومفهوم الدولة ودعم الخطوات والقرارات المتخذة على هذا الصعيد لتأمين التعافي والازدهار والاستقرار، والعمل على الاسهام في معالجة احتياجات اللبنانيين في مناطق بعبلك ودير الأحمر لتأمين العيش
الكريم
لهم.
وشارك الوفد بالقداس في سيدة بشوات ترأسه رحمة، قبل أن يرافق الأخير الوفد بعد القداس إلى برقا حيث زار الوفد chateau Barka ومن ثم متحف الاب نيقولا كلويترز اليسوعي، قبل أن يقيم رئيس بلدية برقا ادمون
جعجع
غداء للوفد في دارته، بحضور رؤساء البلديات وفاعليات المنطقة. وقدّم رئيس البلدية درعاً تذكارية لرئيس الرابطة "عربون تقدير له وللمجلس التنفيذي"، وقدّم رئيس الرابطة دروعاً لكل من رحمة وجعجع.
مواضيع ذات صلة
الرابطة المارونية تناقش التحديات وتدعو لتثبيت الناس عبر دعم المشاريع الزراعية
Lebanon 24
الرابطة المارونية تناقش التحديات وتدعو لتثبيت الناس عبر دعم المشاريع الزراعية
26/10/2025 22:02:27
26/10/2025 22:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية تشارك في تدشين دير مار شربل في فرنسا
Lebanon 24
الرابطة المارونية تشارك في تدشين دير مار شربل في فرنسا
26/10/2025 22:02:27
26/10/2025 22:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية: خلافات باردة بشأن الادارة والنفوذ
Lebanon 24
الرابطة المارونية: خلافات باردة بشأن الادارة والنفوذ
26/10/2025 22:02:27
26/10/2025 22:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية استنكرت تهديد عبود: لكشف ملابسات القضية وتوقيف الضالعين فيها
Lebanon 24
الرابطة المارونية استنكرت تهديد عبود: لكشف ملابسات القضية وتوقيف الضالعين فيها
26/10/2025 22:02:27
26/10/2025 22:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أعضاء اللجنة
أعضاء المجلس
المارونية
على الحاج
الماروني
الكريم
ماروني
في دار
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا يفعل "حزب الله" ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
16:00 | 2025-10-26
26/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: "حزب الله" مشروع استراتيجي ولا يهاب الموت
Lebanon 24
قاسم: "حزب الله" مشروع استراتيجي ولا يهاب الموت
15:52 | 2025-10-26
26/10/2025 03:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمهورية القوية: نعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء النيابية
Lebanon 24
الجمهورية القوية: نعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء النيابية
15:48 | 2025-10-26
26/10/2025 03:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
إليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية
15:41 | 2025-10-26
26/10/2025 03:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداء إسرائيلي جديد على اليونيفيل.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
اعتداء إسرائيلي جديد على اليونيفيل.. إليكم ما حصل
15:00 | 2025-10-26
26/10/2025 03:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:00 | 2025-10-26
ماذا يفعل "حزب الله" ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
15:52 | 2025-10-26
قاسم: "حزب الله" مشروع استراتيجي ولا يهاب الموت
15:48 | 2025-10-26
الجمهورية القوية: نعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء النيابية
15:41 | 2025-10-26
إليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية
15:00 | 2025-10-26
اعتداء إسرائيلي جديد على اليونيفيل.. إليكم ما حصل
15:00 | 2025-10-26
بشأن وضع لبنان والتطبيع.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 22:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 22:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 22:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24