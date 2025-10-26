Advertisement

لبنان

الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا

Lebanon 24
26-10-2025 | 05:41
Doc-P-1434159-638970757388688369.png
Doc-P-1434159-638970757388688369.png photos 0
جالت الرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو في ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻌﻠﺑك ودﯾر اﻷﺣﻣر وﺑرﻗﺎ، بتنظيم من لجنة المناطق في الرابطة برئاسة يوسف العمار.
وبدأت الجولة التي شارك فيها أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء اللجنة من كنيسة مار جرجس في حوش بردى، بحضور الكهنة ورئيس البلدية الياس أبو خليل والمختار. وانتقل الوفد إلى دورس حيث اطلع على سبل المساعدة في تأمين الحاجات في لقاءين مع العميد عبده نجيم وشوقي نجيم.


وكانت محطة في انطش بعلبك للموارنة للاطلاع على الحاجات وواقع المنطقة، ثم في دير الأحمر حيث عقد لقاء مع راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران حنا رحمة، بحضور النائب أنطوان حبشي قبل الانضمام إلى الاجتماع الشهري لكهنة الابرشية في سيدة البرج.


وكانت كلمتان لرحمة والحلو شددتا على التمسك بالأرض ومفهوم الدولة ودعم الخطوات والقرارات المتخذة على هذا الصعيد لتأمين التعافي والازدهار والاستقرار، والعمل على الاسهام في معالجة احتياجات اللبنانيين في مناطق بعبلك ودير الأحمر لتأمين العيش الكريم لهم.


وشارك الوفد بالقداس في سيدة بشوات ترأسه رحمة، قبل أن يرافق الأخير الوفد بعد القداس إلى برقا حيث  زار الوفد chateau Barka ومن ثم متحف الاب نيقولا كلويترز اليسوعي، قبل أن يقيم رئيس بلدية برقا ادمون جعجع غداء للوفد في دارته، بحضور رؤساء البلديات وفاعليات المنطقة. وقدّم رئيس البلدية درعاً تذكارية لرئيس الرابطة "عربون تقدير له وللمجلس التنفيذي"، وقدّم رئيس الرابطة دروعاً لكل من رحمة وجعجع.
