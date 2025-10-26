Advertisement

لبنان

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تشرح التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التعويضات

Lebanon 24
26-10-2025 | 06:55
شرحت نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة، كيفية تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التعويضات، وقالت في بيان: "مع اقتراب نهاية هذا الشهر وبداية تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصة ابتداءً من 1 تشرين الأول 2025، تعلن نقابة المعلمين ما يلي: يُحسَم من راتب كلّ معلم 6% لمصلحة صندوق التعويضات، وتدفع المدرسة 6% إضافية عن كلّ معلم على ان تُحتسب هذه النِّسب على مجمل ما يتقاضاه المعلم بالليرة اللبنانية وبالدولار وفق الصيغة المعتمدة للقانون بعد نشره والتي أعادت النسبة إلى 6% وبدء التطبيق مع العام الدراسي 2025–2026.  يُحسَم من راتب المعلم 3% لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يُحتسب الحسم حتى سقف 120,000,000 ل.ل. شهريًا كحدّ أقصى للأجر الخاضع للاشتراكات في هذا الفرع، وفق المذكرات والتعاميم النافذة لعام 2025. وأيضًا تحسم نسبة كضريبة للدخل وفق شطور محدّدة قانونًا وبحسب الوضع العائلي لكلّ معلم".
وقالت: "هذه الاقتطاعات تعيد انتظام التمويل كما كان معمولًا به قبل 2019 وتؤدي إلى تحسين تعويضات نهاية الخدمة والرواتب التقاعديّة للزملاء المتقاعدين، وتثبيت الاستدامة الماليّة لصندوق التعويضات". 

وذكرت النقابة بأن "التقيّد بهذه الأحكام واجب قانونًا، وأن كافة الرواتب والمداخيل يجب أن تراعي نسب الحسم المذكورة وآلية الاحتساب الموحّدة هذه. كما تدعو إدارات المدارس إلى التقيّد بإدراج الرواتب بالدولار كما هي في البيان المالي لصندوق التعويضات منذ رواتب شهر تشرين الأول 2025. كما تدعو المعلمين إلى عدم التوقيع على هذا البيان إلا إذا كانت قيمة راتبهم بالدولار مدرجة طبقًا للمبلغ الذي يتقاضونه، وذلك حفاظًا على تعويضات نهاية الخدمة وقيمتها، وإذا كان أجر معلمٍ مجموعُه الشهري (ل.ل. + ما يُدفَع بالدولار وفق آلية المدرسة) يعادل 150,000,000 ل.ل. تعويضات: 6% من المعلم= 9,000,000 ل.ل. / 6% من المدرسة =9,000,000 ل.ل، الضمان (مرض وأمومة): 3% تُحتسَب حتى 120,000,000 ل.ل. فقط = 3,600,000 ل.ل زائد ضريبة الدخل".

واذ أكدت النقابة أنّ "هذه الخطوة تصبّ مباشرةً في تعزيز حقوق المعلمين وتعويضاتهم"، دعت الزملاء إلى التواصل مع فروع النقابة في المناطق لأي استفسار تقني أو محاسبي.
