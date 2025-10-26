المقداد: ستبقى المقاومة على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات

Advertisement

انتقد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد "الصمت الرسمي حيال الاعتداءات اليومية"، وقال: "إن اللبنانيين كانوا ينتظرون من الحكومة، ومن تحديدًا، موقفًا واضحًا يدين العدو بحق اللبنانيين، لكن للأسف لم يصدر أي بيان في هذا الاتجاه، وكأن دماء اللبنانيين لا تعنيهم".جاء ذلك خلال رعايته حفل افتتاح مشروع الطاقة الشمسية لبئر بلدة شعت، الذي نظمته البلدية والممول من " "، والذي تضمن تركيب مضخة جديدة بقوة 125 حصانًا، وحقل ألواح طاقة شمسية يضم 390 لوحًا مع كامل تجهيزاته، بلغت كلفته الإجمالية نحو 181 ألف دولار، بحضور مسؤول العمل البلدي في الشيخ مهدي مصطفى، رئيس بلدية شعت شحادة الحاج حسن، مسؤول القطاع الخامس أحمد النمر، ممثلين عن شركة "آرش" والشركة المنفذة، وفاعليا سياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.وأضاف المقداد: " ستبقى على طريق الدفاع عن مهما كانت التضحيات، ولا يوجد قوة في العالم يمكن أن تثنيها عن الاستمرار في مسيرتها لحماية الوطن وصون سيادته ووحدته، ومواجهة كل محاولات الفتنة الداخلية".ودعا إلى "الإسراع في اتخاذ قرار بإعادة إعمار الجنوب"، مشددًا على "ضرورة السماح بدخول التمويل الخارجي ودعم التمويل الداخلي عبر الموازنة العامة، فلا يمكن القبول بموازنة لا تتضمن تمويلًا لإعمار الجنوب، وإذا فُرضت موازنة من دون ذلك فسيتم رفضها".وختم المقداد مؤكدا على "وحدة الموقف بين حزب الله وحركة أمل في مختلف الملفات الوطنية"، نافيًا "كل ما يروَّج عن تباين أو تمايز بينهما، موقفنا واحد في السياسة، وفي الحكومة، وفي المجلس النيابي، وفي الميدان".الحاج حسنوبدوره عبر الحاج حسن عن "امتنان المجلس البلدي وشكره العميق لكل من ساهم في انجاز هذا المشروع الحيوي على راسهم الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم ، وقيادة منطقة البقاع والعمل البلدي، والقطاع الخامس، ونعاهدكم على مواصلة الجهود لتقديم المزيد من الخدمات والمشاريع التي تخدم أبناء البلدة".ياسينوعرض المهندس رامز ياسين كلمة شركة "آرش" مراحل تنفيذ المشروع وتكلفته رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا " الشركة بدعم المشاريع التنموية والخدماتية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين".