زينب غادرت منزلها الزوجي ولم تعد حتّى تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختصّ صورة المفقودة القاصر:زينب حكيم (مواليد 2008، مكتومة القيد)التي غادرت منزلها الزوجي في بلدة عرقا – عكّار بتاريخ 22-10-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر في وحدة على الرقم 690002- 26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.