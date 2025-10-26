Advertisement

لبنان

الصمد ناعيا الشاعر طليع حمدان: ملأ فضاء لبنان بشعره الذي لا يُضاهى

Lebanon 24
26-10-2025 | 08:20
كتب المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد على حسابه عبر منصة "أكس": "طليع حمدان، أبو شادي،العين-عنوبي، ‏إبن الجبل الأشم، ‏ملأ فضاء لبنان بشعره الذي لا يضاهى ‏ونسج حروف كلماته العذبة برقي وإبداع. ستبقى مصدر الهام للأجيال القادمة. ‏تعازيي لعائلتك الكريمة وأهلنا في عين عنوب ولجميع محبيك".
وزارة الثقافة

المدير العام

طليع حمدان

علي الصمد

عين عنوب

أبو شادي

القادمة

الكريم

