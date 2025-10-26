Advertisement

لبنان

شهيد... من هو المُستهدف في "غارة النبي شيت"؟

Lebanon 24
26-10-2025 | 08:39
علم "لبنان 24" أنّ المُستهدف في الغارة الإسرائيليّة على بلدة النبي شيت، هو علي نور الدين الموسوي.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان، عن إستشهاد شخص في الغارة، التي استهدفت سيارة في النبي شيت.
 
 
