إنجاز لبنانيّ... فوز هاني بعيون في أسبوع روما للمجوهرات

أحرز مصمّم المجوهرات اللبناني هاني بعيون، على مستوى العالم في أسبوع للمجوهرات، حيث فاز بجائزة أفضل تصميم لخاتم مزخرف. جمع بعيون في عمله الثقافة العربية والإسلامية، وجماليّات التصاميم الحديثة.اشارة الى ان مشاركة المصمم هاني بعيون كانت من بين مئات المشاركات من مختلف دول العالم.