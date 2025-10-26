Advertisement

لبنان

إنجاز لبنانيّ... فوز هاني بعيون في أسبوع روما للمجوهرات

Lebanon 24
26-10-2025
أحرز مصمّم المجوهرات اللبناني هاني بعيون، الجائزة الأولى على مستوى العالم في أسبوع روما للمجوهرات، حيث فاز بجائزة أفضل تصميم لخاتم مزخرف. جمع بعيون في عمله أصالة الثقافة العربية والإسلامية، وجماليّات التصاميم الحديثة. 
اشارة الى ان مشاركة المصمم هاني بعيون كانت من بين مئات المشاركات من مختلف دول العالم.
