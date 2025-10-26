Advertisement

لبنان

رئيس بلدية جدرا ترأس قداسين احتفاليين

Lebanon 24
26-10-2025 | 09:32
A-
A+
Doc-P-1434232-638970896825202505.jpg
Doc-P-1434232-638970896825202505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزيف القزي قداسين احتفاليين في رعيتي السيدة الوردية في بلدة البرجين ومار جرجس جدرا في إقليم الخروب، لمناسبة سيامته الكهنوتية في ٢٧ تشرين الأول ١٩٧٩، حضرهما نائب رئيس بلدية البرجين عفيف لطفي ونائب رئيس بلدية جدرا زياد القزي والمختار شارل القزي وعدد من أعضاء المجلس البلدي وحشد من المؤمنين.
Advertisement

بعد الإنجيل ألقى القزي عظة أكد فيها إيمانه برسالته الكهنوتية والإنسانية والوطنية، التي أستمر بها بعون الله ونعمه في خدمة أبناء الرعايا في إقليم الخروب التي خدمها ولا يزال بتوجيهات راعي الأبرشية المطران مارون العمّار، ويشهد بخدمته هذه للسيد المسيح الذي أختاره؛ ولكنيسته المارونية المؤسسة للكيان اللبناني وحريته واستقلاله، ولوحدته وللشراكة الوطنية والعيش المشترك مع مختلف عائلاته الروحية ومرجعياته الوطنية والسياسية".

وقال: "انطلاقا من هذه الصيغة وإيمانا بأن لبنان وطن الرسالة والمحبة والعيش المشترك بجناحيه المسيحي والمسلم. وهذا ما يجسده أبناء إقليم الخروب والشوف بعيشهم المتفاعل وبتداخل قراهم وبلداتهم مع بعضها البعض وتفاعلهم في كل المناسبات الدينية والإجتماعية والوطنية. أمام هذه الحقيقة الرائعة التي يجسدها أهلنا في الإقليم، يتجرّأ بعض أصحاب الأقلام الخبيثة إلى التشكيك والدس والتنكّر إلى حقيقة هذه الشراكة الوطنية المتجسدة في كل قرى الإقليم المتداخلة مع بعضها البعض جغرافيا وإجتماعيا والمتنوعة روحيا وسياسيا ووطنيا".

وتابع: "إننا نأسف للكلام الذي أوردته هذه الأقلام المأجورة أمس السبت ربما أرادت أن تعبّر عن مأزق أصحابها وإرباكهم أمام كل استحقاق فيعتبرون أنفسهم خاسرين ومربكين أمام مشهد الوفاق والوحدة والشراكة الوطنية التي يجسدها أبناء إقليم الخروب المخلصون الأوفياء. راجعوا حساباتكم وأنفسكم، فإذا كان كلامكم ذلّة لسان فقط سامحكم الله..وإذا كان خطأ ونسيانا فأذكركم بقول شهيد لبنان الوطني الكبير المرحوم الرئيس رفيق الحريري: "لقد أوقفنا العد في لبنان. وإذا كان للإساءة وهذا معيب بحقكم وبكرامة أهلنا في الإقليم، فعليكم بالإعتذار إلى من يؤمنون بحقيقة الشراكة الوطنية والعيش المشترك التي يؤمن بها ويجسدها أبناء الإقليم والشوف بمختلف عائلاتهم الروحية ومرجعياتهم الوطنية والدينية والسياسية والإجتماعية واتحادي بلدياتهم ومجالسهم البلدية والإختيارية وأنديتهم وجمعياتهم".

وختم: "يا أهلنا في الإقليم والشوف والجبل : سنبقى معا جنبا إلى جنب بشراكتنا الوطنية وتنوعنا الروحي والآجتماعي والحزبي والسياسي نعمل معا على حماية وتحصين وحدتنا الوطنية مهما اشتدت علينا النوائل ومتنبهين لتسلل من يسمح لنفسه زرع الزؤان ليفسد حقل قمحكم وبيدركم المبارك".

 
مواضيع ذات صلة
يوحنا العاشر ترأس قداس الأحد في دير سيدة البلمند
lebanon 24
26/10/2025 22:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير سلامة مثل رئيسي الجمهورية والحكومة في احتفالية جريدة L'Orient-Le jour
lebanon 24
26/10/2025 22:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضاً من الراعي.. سويف ترأس قداس منح أبوين في الرهبانية اللبنانية المارونية رتبة الأباتية
lebanon 24
26/10/2025 22:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا بيروت إلى روما للمشاركة في قداس اعلان قداسة المطران مالويان غداً
lebanon 24
26/10/2025 22:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24

رفيق الحريري

أعضاء المجلس

المارونية

نائب رئيس

الإختيار

الماروني

الحريري

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:01 | 2025-10-26
16:00 | 2025-10-26
15:52 | 2025-10-26
15:48 | 2025-10-26
15:41 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24