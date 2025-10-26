Advertisement

لبنان

سقوط مسيّرة اسرائيلية في كفركلا.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
26-10-2025 | 12:30
سقطت مسيّرة إسرائيلية داخل بلدة كفركلا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وتضاربت المعلومات بشأن سبب السقوط، ففي حين أشارت معلومات الى ان الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل اسقطتها بعد ان اقتربت من مركزها، أشارت معلومات أخرى الى ان المسيّرة سقطت نتيجة عطل تقني اصابها.
 
