سقوط مسيّرة اسرائيلية في كفركلا.. اليكم ما جرى

Advertisement

سقطت مسيّرة إسرائيلية داخل بلدة كفركلا، بحسب ما افادت مندوبة " ".وتضاربت المعلومات بشأن سبب السقوط، ففي حين أشارت معلومات الى ان الكتيبة العاملة ضمن قوات اليونيفيل اسقطتها بعد ان اقتربت من مركزها، أشارت معلومات أخرى الى ان المسيّرة سقطت نتيجة عطل تقني اصابها.