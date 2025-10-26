Advertisement

لبنان

أدرعي: استهدفنا علي الموسوي مهرب أسلحة لحزب الله في البقاع

Lebanon 24
26-10-2025 | 12:50
أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه على منصّة "أكس"، الى أنّه "خلال ساعة قضينا على تاجر أسلحة في حزب الله والمندوب المحلي للحزب الإرهابي في البياضة".
وأفاد بأنّه "هاجمنا في وقت سابق اليوم في منطقة البقاع في لبنان وقضينا على المدعو علي حسين الموسوي والذي كان يعد مهرب أسلحة في حزب الله حيث عمل الموسوي تاجرًا للأسلحة ومهربًا للوسائل القتالية في صفوف حزب الله وتورط في شراء الأسلحة ونقلها من سوريا إلى لبنان وشكل عنصرًا مهمًا في أعمال إعمار وتسلح حزب الله الإرهابي".

وأكّد أنّه "خلال السنة الماضية أشرف الإرهابي الموسوي بشكل مباشر على تهريب الأسلحة لصالح حزب الله".

وأضاف: "كما استهدفنا في وقت سابق اليوم في منطقة الناقورة وقضى على الإرهابي المدعو عبد محمود السيد والذي عمل مندوبًا محليًا لحزب الله في منطقة البياضة في جنوب لبنان وكان مسؤولًا عن العلاقة بين التنظيم الإرهابي وبين سكان المنطقة في القضايا الاقتصادية والعسكرية وساهم في محاولات اعادة ترميم القدرات العسكرية لحزب الله في القرية".

وختم: "لقد شكلت انشطة الارهابيين خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة اسرائيل".
