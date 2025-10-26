أدرعي: استهدفنا علي الموسوي مهرب أسلحة لحزب الله في البقاع

Advertisement

أشار المتحدث باسم الجيش افيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه على منصّة "أكس"، الى أنّه "خلال ساعة قضينا على تاجر أسلحة في والمندوب المحلي للحزب الإرهابي في البياضة".وأفاد بأنّه "هاجمنا في وقت سابق اليوم في في وقضينا على المدعو الموسوي والذي كان يعد مهرب أسلحة في حزب الله حيث عمل الموسوي تاجرًا للأسلحة ومهربًا للوسائل القتالية في صفوف حزب الله وتورط في شراء الأسلحة ونقلها من إلى لبنان وشكل عنصرًا مهمًا في أعمال إعمار وتسلح حزب الله الإرهابي".وأكّد أنّه "خلال السنة الماضية أشرف الإرهابي الموسوي بشكل مباشر على تهريب الأسلحة لصالح حزب الله".وأضاف: "كما استهدفنا في وقت سابق اليوم في منطقة وقضى على الإرهابي المدعو عبد محمود السيد والذي عمل مندوبًا محليًا لحزب الله في منطقة البياضة في وكان مسؤولًا عن العلاقة بين التنظيم الإرهابي وبين سكان المنطقة في الاقتصادية والعسكرية وساهم في محاولات اعادة ترميم القدرات العسكرية لحزب الله في القرية".وختم: "لقد شكلت انشطة الارهابيين خرقًا للتفاهمات بين ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة اسرائيل".