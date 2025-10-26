قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل

Advertisement

ترأّس رئيس الطائفة الكلدانية في المطران ميشال قصارجي قداسًا احتفاليًا في كاتدرائية الملاك رافائيل (بعبدا–برازيليا) برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبدعوة من أبرشية الكلدانية، لمناسبة اختتام اليوبيل الـ150 للوجود الكلداني وعيد شفيع الرعية.حضر القداس ميشال منسى ممثلًا رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والمجلس، والسفير البابوي بابلو بورجيا، ونواب ووزراء حاليون وسابقون. وفي عظته، شكر قصارجي الله على 150 عامًا من الحضور الكلداني في لبنان، مستعيدًا جذور الجماعة من بلاد ما بين النهرين وحملها "لغة المسيح" وروحانية المشرق، ومؤكدًا أن اليوبيل محطة للرحمة والرجاء ورسالة خدمة.واستلهم سيرة رئيس رافائيل كـ"مرشد وشفاء"، ودعا إلى أن يكون الكلدان نورًا وبناءً للسلام عبر مدارسهم ومؤسساتهم، مشيرًا إلى إسهاماتهم العلمية والمهنية وشهدائهم دفاعًا عن لبنان.وأشاد بالتعاون بين الكنيسة والدولة، موجهًا كلامًا لرئيس الجمهورية عن نهجٍ واعدٍ بقيام دولة المؤسسات، وطالب بإنصاف الطوائف المسمّاة "أقليات" في التمثيل. وختم بالصلاة من أجل لبنان وشكر ممثلي الرؤساء والحضور، مهنئًا حَمَلَة اسم رافائيل ومستشفعًا بالقديسين من أجل السلام والرجاء. (الوكالة الوطنية للإعلام)