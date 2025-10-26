Advertisement

لبنان

قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل

Lebanon 24
26-10-2025 | 13:55
A-
A+
Doc-P-1434310-638971054520989441.png
Doc-P-1434310-638971054520989441.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأّس رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي قداسًا احتفاليًا في كاتدرائية الملاك رافائيل (بعبدا–برازيليا) برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبدعوة من أبرشية بيروت الكلدانية، لمناسبة اختتام اليوبيل الـ150 للوجود الكلداني وعيد شفيع الرعية.
Advertisement

 حضر القداس وزير الدفاع ميشال منسى ممثلًا رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والمجلس، والسفير البابوي بابلو بورجيا، ونواب ووزراء حاليون وسابقون. وفي عظته، شكر قصارجي الله على 150 عامًا من الحضور الكلداني في لبنان، مستعيدًا جذور الجماعة القادمة من بلاد ما بين النهرين وحملها "لغة المسيح" وروحانية المشرق، ومؤكدًا أن اليوبيل محطة للرحمة والرجاء ورسالة خدمة.

 واستلهم سيرة رئيس الملائكة رافائيل كـ"مرشد وشفاء"، ودعا إلى أن يكون الكلدان نورًا وبناءً للسلام عبر مدارسهم ومؤسساتهم، مشيرًا إلى إسهاماتهم العلمية والمهنية وشهدائهم دفاعًا عن لبنان. 

وأشاد بالتعاون بين الكنيسة والدولة، موجهًا كلامًا لرئيس الجمهورية عن نهجٍ واعدٍ بقيام دولة المؤسسات، وطالب بإنصاف الطوائف المسمّاة "أقليات" في التمثيل. وختم بالصلاة من أجل لبنان وشكر ممثلي الرؤساء والحضور، مهنئًا حَمَلَة اسم رافائيل ومستشفعًا بالقديسين من أجل السلام والرجاء. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
عون واللبنانية الأولى يصلان إلى نيويورك ويشاركان في قداس الأحد بكاتدرائية سيدة لبنان
lebanon 24
27/10/2025 03:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس ديوان المحاسبة شكر لرئيس الجمهورية زيارته: حافز لمزيد من الجهد في سبيل حماية المال العام
lebanon 24
27/10/2025 03:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا بيروت إلى روما للمشاركة في قداس اعلان قداسة المطران مالويان غداً
lebanon 24
27/10/2025 03:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان
lebanon 24
27/10/2025 03:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

وزير الدفاع

الملائكة

الجمهوري

جمهورية

القادمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:27 | 2025-10-26
19:08 | 2025-10-26
16:59 | 2025-10-26
16:13 | 2025-10-26
16:01 | 2025-10-26
16:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24