لبنان

اعتداء إسرائيلي جديد على اليونيفيل.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
26-10-2025 | 15:00
Doc-P-1434338-638971093700701244.png
Doc-P-1434338-638971093700701244.png photos 0
كشفت قوات اليونيفيل في جنوب لبنان عن تعرّضها لاعتداء إسرائيلي، إذ أشارت إلى أنّ مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة مساء اليوم قرب دورية لليونيفيل قبل أن تطلق دبابة إسرائيلية النار باتجاه جنود حفظ السلام.
وقالت في بيان:" عند حوالي الساعة 5:45 من مساء اليوم (الأحد)، اقتربت مسيّرة إسرائيلية من دورية تابعة لليونيفيل قرب بلدة كفركلا وألقت قنبلة. وبعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام. لحسن الحظ، لم تُلحق أي إصابات أو أضرار بأفراد اليونيفيل أو معداتهم".

أضافت:" جاء ذلك عقب حادثة سابقة في الموقع نفسه، حيث حلقت مسيّرة إسرائيلية فوق دورية اليونيفيل بشكل عدواني. وقد اتخذت قوات حفظ السلام الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيّرة".

وأكّدت تُشكّل هذه الأفعال التي قام بها الجيش الإسرائيلي انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وسيادة لبنان، وتُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود حفظ السلام الذين يُنفّذون المهام التي كلفهم بها مجلس الأمن في جنوب لبنان.
