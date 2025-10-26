22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اعتداء إسرائيلي جديد على اليونيفيل.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
26-10-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت قوات اليونيفيل في
جنوب لبنان
عن تعرّضها لاعتداء إسرائيلي، إذ أشارت إلى أنّ مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة مساء اليوم قرب دورية لليونيفيل قبل أن تطلق دبابة إسرائيلية النار باتجاه جنود حفظ السلام.
Advertisement
وقالت في بيان:" عند حوالي الساعة 5:45 من مساء اليوم (الأحد)، اقتربت مسيّرة إسرائيلية من دورية تابعة لليونيفيل قرب بلدة كفركلا وألقت قنبلة. وبعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام. لحسن الحظ، لم تُلحق أي إصابات أو أضرار بأفراد اليونيفيل أو معداتهم".
أضافت:" جاء ذلك عقب حادثة سابقة في الموقع نفسه، حيث حلقت مسيّرة إسرائيلية فوق دورية اليونيفيل بشكل عدواني. وقد اتخذت قوات حفظ السلام الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيّرة".
وأكّدت تُشكّل هذه الأفعال التي قام بها الجيش
الإسرائيلي
انتهاكاً لقرار
مجلس الأمن الدولي
1701 وسيادة
لبنان
، وتُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود حفظ السلام الذين يُنفّذون المهام التي كلفهم بها
مجلس الأمن
في جنوب لبنان.
مواضيع ذات صلة
اسوأ اعتداء اسرائيلي على اليونيفيل بعد التجديد لها
Lebanon 24
اسوأ اعتداء اسرائيلي على اليونيفيل بعد التجديد لها
27/10/2025 03:14:21
27/10/2025 03:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتداء إسرائيلي طال محيط موقع لها.. بيانٌ من "اليونيفيل"
Lebanon 24
بعد اعتداء إسرائيلي طال محيط موقع لها.. بيانٌ من "اليونيفيل"
27/10/2025 03:14:21
27/10/2025 03:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي يزور قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ويطلع على آثار الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
رجي يزور قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ويطلع على آثار الاعتداءات الإسرائيلية
27/10/2025 03:14:21
27/10/2025 03:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية قرب مروحين
Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية قرب مروحين
27/10/2025 03:14:21
27/10/2025 03:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي
الأمن الدولي
مجلس الأمن
جنوب لبنان
الإسرائيلي
حسن الحظ
إسرائيل
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين
Lebanon 24
أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين
19:27 | 2025-10-26
26/10/2025 07:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
26/10/2025 07:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه
Lebanon 24
باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه
16:59 | 2025-10-26
26/10/2025 04:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني
Lebanon 24
عبد المسيح: زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني
16:13 | 2025-10-26
26/10/2025 04:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
Lebanon 24
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
16:01 | 2025-10-26
26/10/2025 04:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
03:02 | 2025-10-26
26/10/2025 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:27 | 2025-10-26
أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين
19:08 | 2025-10-26
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
16:59 | 2025-10-26
باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه
16:13 | 2025-10-26
عبد المسيح: زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني
16:01 | 2025-10-26
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
16:00 | 2025-10-26
ماذا يفعل "حزب الله" ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 03:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 03:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 03:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24